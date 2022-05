Entonces del doble desafío que tiene el Ministerio de Economía, que son renovar deuda para no presionar la emisión y tratar de extender plazos para no generar abultados vencimientos en plena transición electoral, solo está logrando el primero. Pero no mejora ni logra alargar y desconcentrar vencimientos. Por otra parte el mercado demanda cada vez más en forma creciente cobertura y dirige la liquidez a bonos indexados por CER.

Mientras que la próxima licitación está agendada para la semana que viene (viernes 27 de mayo). Será clave que el Tesoro consiga no solo renovar los vencimientos sino también conseguir fondos nuevos como señal positiva para el mercado. La semana que viene vencen P$ 166.4 mil millones que corresponden en su mayoría a la LEDE de mayo (S31Y2).

La tarea de finanzas también se va complejizando en un escenario donde el BCRA sube sistemáticamente la tasa de política monetaria ante cada salto inflacionario mensual. Será crucial empezar a observar un camino descendente para la inflación, algo que aun no sucede (en abril se aceleró la core vs marzo). Para de esta forma descomprimir la carrera nominal entre precios, tasa de interés y tipo de cambio y poder tener un horizonte relativamente más predecible para facilitar la tarea de renovación del stock de pesos de deuda que vencen hacia adelante.

Inflación

De acuerdo con el semanario del economista Diego Giacomini, el problema de inflación que tiene Argentina no es culpa ni de los alimentos en general, ni de la guerra en particular. ¿Acaso en Argentina sube el precio de la nafta, de los combustibles, de la tarifa de gas y de la electricidad de la mano de los precios internacionales? No. En cuanto a los alimentos, considerando los datos del INDEC para GBA, la inflación interanual de Alimentos y Bebidas (+62,4%) es apenas +3,4% mayor que la del IPC (+59,0%). O sea, la inflación interanual de Alimentos y Bebidas es apenas +5,7% mayor que la de todo el IPC. No hay mucha diferencia si consideramos los alimentos sin bebidas, cuya inflación interanual asciende a +63.6%. Está claro que la inflación no es culpa de los alimentos.

Dado estos resultados el economista advierte que:

lo más probable es que se termine incumpliendo la meta de déficit fiscal y la meta de emisión monetaria también, que ya ambas eran dinámicamente inconsistentes como hemos explicado en reiteradas oportunidades. O sea, el cumplimiento de las metas no servía para arreglar los problemas económicos en la tendencia de la película de largo, sino que los escondía y los agrandaba debajo de la alfombra. Ahora bien, su incumplimiento es aún mucho peor, porque no sólo los alimenta más, sino que en cualquier momento empiezan a salir de debajo de la alfombra. lo más probable es que se termine incumpliendo la meta de déficit fiscal y la meta de emisión monetaria también, que ya ambas eran dinámicamente inconsistentes como hemos explicado en reiteradas oportunidades. O sea, el cumplimiento de las metas no servía para arreglar los problemas económicos en la tendencia de la película de largo, sino que los escondía y los agrandaba debajo de la alfombra. Ahora bien, su incumplimiento es aún mucho peor, porque no sólo los alimenta más, sino que en cualquier momento empiezan a salir de debajo de la alfombra.

Desde el ámbito internacional

Los mercados del mundo en la cuerda floja dominado por la volatilidad y el miedo. Los temores radican principalmente en una desaceleración del crecimiento acompañado de más dureza por parte de la Fed. En tanto, los efectos de la inflación pareciesen estar impactando más rápido de lo previsto y amenazan las ganancias corporativas –poniendo en jaque el efecto riqueza del estadounidense promedio-. Por su parte, ayer la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo que esta dinámica en los mercados

es una de las vías a través de las cuales surgirán condiciones financieras más estrictas es una de las vías a través de las cuales surgirán condiciones financieras más estrictas

¿Cómo avanza la guerra? El grupo del G7 acordará más de 18.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Esto se produce luego de que el gobierno de Biden también anunciara US$ 100 millones en asistencia militar a Ucrania, incluida artillería, radares y otros equipos, más otro paquete de ayuda de US$ 40 mil millones que se había aprobado en el Congreso. Mientras tanto, Gasum, la empresa estatal de gas de Finlandia dijo en un comunicado que las importaciones de gas natural desde Rusia se detendrán a partir del sábado. Sin embargo, Gasum, ya comunicó que suministrará gas natural a sus clientes desde otras fuentes. El gas natural se encuentra en torno a US$ 8 por litro. En tanto, también dentro del sector energético -que ha visto una de sus mayores alzas en los últimos meses- el barril de WTI avanza hasta los U$S 112,3

Por último, en China, el banco central recortó la tasa de interés de referencia para préstamos a largo plazo en 15 puntos básicos, (más de lo esperado), buscando dar apoyo particularmente al mercado inmobiliario del país. El sector ya ha experimentado 8 meses consecutivos de reducción en los precios de la vivienda. Además, las malas noticias continúan llegando con los bloqueos de Covid que ralentizan la actividad económica a tal punto que ahora algunos analistas estiman que este año la economía estadounidense podría expandirse más rápido que la de China. Sería la primera vez que esto sucede desde 1976.

