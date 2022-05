El gobierno pudo surfear un gran vencimiento de deuda en pesos, tiene el camino liberado hasta septiembre en donde vuelve a operar un fuerte vencimiento de deuda en pesos.

El 80% de la deuda del gobierno y el Banco Central es deuda en dólares y en pesos ajustada por inflación, solo el 20% es deuda en pesos a tasa fija, por lo tanto, una devaluación no resuelve nuestro problema, ya que solo licuaría un quinto de toda la deuda El 80% de la deuda del gobierno y el Banco Central es deuda en dólares y en pesos ajustada por inflación, solo el 20% es deuda en pesos a tasa fija, por lo tanto, una devaluación no resuelve nuestro problema, ya que solo licuaría un quinto de toda la deuda

Argentina debería pensar en cómo pagar la deuda y, en la medida que demore la estrategia de pago, la posibilidad de reestructuraciones crónicas de deuda emerge en el escenario.

Con un panorama financiero tan inquietante, la inversión en inmuebles vuelve a emerger en el escenario como una alternativa muy interesante. Los inmuebles son menos líquidos, pero dan más seguridad a los inversores conservadores ”.

Dólar blue 5P.jpg Es cierto que el dólar blue siempre será mejor alternativa frente al peso argentino, pero también es cierto que hay que mirar lo que está pasando más allá de la Argentina y saber entender cuándo es momento de compra, cuándo es momento de venta y cuándo conviene guardarlo o arriesgarse a hacer movimientos que el ahorrista ya tiene pensado hacer en algún momento.

Carlos Maslatón: “El dólar blue puede caer a $173”

O por tipo de cambio o por precios, Salvador di Stéfano y el referente libertario, Carlos Maslatón, coinciden en tener cuidado con los dólares guardados en el colchón.

En diálogo con el economista y periodista Maximiliano Montenegro -al aire de A24- el abogado bitcoinero cercano a Javier Milei, enfatizó:

Para mí, el dólar blue está para caer. Después de los $222, está para caer a $173 y después va a volver a subir Para mí, el dólar blue está para caer. Después de los $222, está para caer a $173 y después va a volver a subir

Insistente con su idea de que la Argentina está en pleno despegue de su economía pese a los errores garrafales del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, Maslatón expresó:

“Tenés crecimiento, altísimo consumo y, naturalmente, una inflación en alza que parte de precios argentinos que eran bajísimos. Todo esto no es una corrida contra el peso; es una inflación de recuperación y adaptación de precios a niveles que no podían seguir. Los precios miserables del año 2018, 2019 y 2020 no podían seguir. Es normal que esto suceda.

Cuando vos tenés recuperación, tenés subida de precios y, para colmo, acá tenés presión de la inflación internacional, que es un tema aparte pero pega en la Argentina y que tampoco es algo tan negativo como se está creyendo a nivel mundial.

No me asusta esta inflación; no es una inflación tipo 1989; no va a haber hiperinflación en Argentina; ni siquiera es una inflación tipo 1975, el Rodrigazo. Esta es una inflación que se parece a la de 1976-1977 o 1991-1992 o 2002-2003, que son 3 períodos de subida de precios con altísimo crecimiento y son 3 ejemplos que no tienen nada que ver políticamente entre sí.

Lo que vas a tener es una disparada de salarios que le van a ganar a la inflación, en una relación peso-dólar que no va a volar porque no tenés corrida cambiaria. Es más, los $222 que tocó el año pasado (el dólar blue) para mí son techo de corto y mediano plazo por lo menos. Por eso, hoy vos tenés 5% o 6% o 7% de inflación mensual con un dólar parado, que es una contención natural del mercado Lo que vas a tener es una disparada de salarios que le van a ganar a la inflación, en una relación peso-dólar que no va a volar porque no tenés corrida cambiaria. Es más, los $222 que tocó el año pasado (el dólar blue) para mí son techo de corto y mediano plazo por lo menos. Por eso, hoy vos tenés 5% o 6% o 7% de inflación mensual con un dólar parado, que es una contención natural del mercado

Hay cualquier cantidad de gente que está trayendo toda la plata en negro para la Argentina. Barrani. Hay un montón de gente que está trayendo plata en forma no bancaria o porque tiene que arreglar la casa o porque tiene que comprarse cosas o por lo que sea y eso te está tirando el dólar para abajo.

Por eso, lo que debiera hacer el ministro es quitarse todos los miedos y unificar el tipo de cambio. El cepo murió; hay que derogarlo. Para tener reservas, hay que abrir el mercado de cambios. El cepo no tiene más sentido”.

“Todo esto a pesar de los errores de este gobierno y, te digo más, no es favorable para Alberto Fernández porque hizo todo mal. Ya están quemados y están peleados entre ellos”, completó.

"Vamos a llegar a una inflación de 3 dígitos" Carlso Maslotán I A24

Más contenido en Urgente24

Denuncia y advertencia por un posible accidente nuclear en Argentina

Desconectado y a los gritos: ¿Qué le pasa a Alberto Fernández?

Avanza la causa contra Mayra Mendoza: Allanan cooperativas

Aprobados los US$ 40.000 millones para la batalla del Donbas

Sugestivas ausencias en el acto de la UOCRA en "respaldo" a Alberto Fernández