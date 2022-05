También participó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien estuvo en primera fila sobre el escenario, pese a que algunas versiones habían dicho que su presencia iba a ser virtual.

En tanto, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y el de Justicia, Martín Soria, los más cercanos al cristinismo, escucharon en la segunda fila.

Quien no asistió al evento de la UOCRA pero porque no fue invitado -según los trascendidos-, fue Máximo Kirchner. Algo que no sorprende a nadie, dadas las fuertes críticas que el hijo de Cristina Kirchner ha lanzado en el último tiempo contra Alberto Fernández.

Tampoco fue de la partida el intendente local Fernando Gray, quien se encuentra en Roma, donde tuvo un encuentro con el Papa Francisco.

