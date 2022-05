Boca: La médica no declaró y piden 20 años para Villa

El testimonio de la médica (Renee Legrand) es de vital importancia para esclarecer el hecho que se está investigando, por lo cual tiene una carga pública de tener que venir a declarar. Ahora bien, ella manifiesta que está de viaje, por eso no puede venir, y que a su vez se siente mal para conectarse. Apelamos a creer en el testimonio de la doctora, porque no tenemos por qué descreer El testimonio de la médica (Renee Legrand) es de vital importancia para esclarecer el hecho que se está investigando, por lo cual tiene una carga pública de tener que venir a declarar. Ahora bien, ella manifiesta que está de viaje, por eso no puede venir, y que a su vez se siente mal para conectarse. Apelamos a creer en el testimonio de la doctora, porque no tenemos por qué descreer

Justamente, ayer (19/5), el futbolista fue imputado oficialmente en la causa por abuso sexual y tentativa de homicidio. Además, comenzaron a circular fotos y chats que habría tenido Villa con R.D.

En los chats presentados, R.D le dice al jugador de Boca que la lastimó, pero este último se justifica diciendo que "había tomado mucho alcohol".

¿20 años de prisión?

Roberto Castillo, abogado de la denunciante, no dudó y fue claro en sus declaraciones, advirtiendo las penas que podrían recaer en el '22' de Boca Juniors.

"Se puede determinar una prisión preventiva para (Sebastián) Villa. Acá hay expectativas de penas de 20 años, no hay negociación posible. Hubo tentativa de homicidio, abuso carnal y operaron para no dejar salir a la chica. Se ratificó la denuncia. La denunciante estuvo alrededor de 5 horas declarando y por momentos la tuvimos que cortar porque se quebraba. Si hay arreglo, estamos diciendo a la sociedad que cualquiera que tenga plata puede hacer lo que quiera. Acá Villa tiene que cumplir".

image.png Roberto Castillo, abogado de la denunciante de Sebastián Villa.

En ese sentido, en las redes sociales hubo mucho revuelo en cuanto al caso de Sebastián Villa. Primero, por el saludo de la cuenta oficial de Boca Juniors hacia el colombiano, por su cumpleaños número 26.

Los hinchas reaccionaron al posteo y sostuvieron que hubiera sido mejor evitar la publicación, dado el momento y la situación del delantero, quien ya había sido denunciado en principios de 2020.

Luego, Sebastián Villa rompió el silencio con un polémico posteo en su cuenta personal de Instagram, comparando su situación judicial con el cuento del lobo y caperucita roja.

"Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado", inició.

El Lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es Caperucita, no?, agregó en su texto

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCdwFtw5pIOL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAZBc7fwREQxWqVetDYF4WH0agKwZAzFwtN2QKrkPfE0vg8X08QZAIp4ZBeI0Q45fLc5dvdCCTF8pWTb8ETcyoX2hVsvAedhm1w8F1pZB15uxRGAhg41spCFsjdiR9foTdJAtBc5ha8hzKtfNXSCeKd1BbB4sEq8x8hWwt4ZCPC7viU3yDVlsZD View this post on Instagram A post shared by Sebastian Villa (@sebastian14villa)

El lunes (16/5), a última hora, los abogados de Sebastián Villa realizaron un pedido de eximición de prisión para el futbolista por la causa en la que se lo investiga, que luego fue denegado por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora.

