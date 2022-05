En el día de su cumpleaños, ¿Sebastián Villa puede ir preso?

Además de la amiga -y testigo- de la mujer denunciante, también declararon otras tres personas: dos familiares de R.D, y otra amiga de esta última.

Algunas fuentes hablan de que se avecina un posible pedido de detención para Villa, quien se sigue entrenando con normalidad en Boca Juniors, y que sería titular en la final del próximo domingo ante Tigre (22/5).

image.png La denunciante señala que las lesiones (imagen) fueron causadas por Sebastián Villa.

En esa línea; los abogados del futbolista que hoy está cumpliendo 26 años, presentaron el pasado martes (17/5) un pedido de eximición de prisión en la causa de abuso sexual e intento de homicidio por la que se lo investiga. Sin embargo, el pasado miércoles (18/5), el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Mafucci Moore, rechazó el pedido de Sebastián Villa.

No es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria, fue el fundamento que llevó a la desestimación No es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria, fue el fundamento que llevó a la desestimación

Dice R.D sobre la denuncia a Sebastián Villa y el momento del supuesto ataque: "Llegadas las 22 horas aproximadamente Sebastián (Villa) había injerido una gran cantidad de alcohol y si bien estaba acostumbrada a verlo en ese estado, empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido – según el denunciado - un encuentro con un compañero de la plantilla. En el transcurso de esta escena, comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual, razón por la cual, dicha circunstancia hizo que nos retiráramos de la casa/quinta en donde se realizó el asado, ello poco después de las 22 horas aproximadamente".

"Estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián (Villa) había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'", indicó.

Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca son su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación, agregó la mujer anónima en su denuncia Comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca son su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación, agregó la mujer anónima en su denuncia

image.png Sebastián Villa está cumpliendo 26 años hoy (19/5). (Foto: Noticias Argentinas).

