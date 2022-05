Coma esta fruta para tener un intestino sano, dice dietista

Molly Hembree, MS, RD, LD, dietista registrada, cree que la pera es una de las mejores frutas para el intestino. Justamente, su alto contenido de fibra sería la razón.

"Una fruta importante para consumir si sufre de estreñimiento son las peras", escribió Hembree en el sitio especializado Eat This, Not That.

La dietista destaca su contenido de fibra insoluble.

"Se sabe que la fibra insoluble agrega volumen y suavidad, y actúa como un laxante suave para aliviar los episodios de estreñimiento. La fibra insoluble es abundante específicamente en las pieles de las frutas de las peras".

Pero, ¿Cuál tipo de pera es mejor? La buena noticia, según Hembree es que:

"Todos los tipos de peras tienen cantidades comparables de fibra y se pueden intercambiar para que coincidan con las texturas y sabores favoritos de las recetas".

Por ejemplo, las peras más firmes son mejores para escalfar, hornear y asar a la parrilla, mientras que las peras más suaves se pueden mezclar, enlatar o incluso usar en una sopa, dijo.

Alimento: ¿Cuáles son los beneficios de la pera?

Acá algunos de los posibles beneficios de este alimento, según la ciencia:

Tiene propiedades antiinflamatorias

Puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer

Está relacionada con menor riesgo de diabetes

Ayuda a mejorar la salud del corazón

Contribuye a controlar los niveles de colesterol

Puede ayudarle a perder peso

¿Cómo saber si el intestino está descompensado?

El intestino es un órgano muy importante. Cuando su intestino está enfermo puede presentar los siguientes síntomas:

Problemas digestivos

Mal aliento

Dificultad para dormir

Depresión y ansiedad

Sistema inmune débil

Estreñimiento

Aumento del deseo de comer más azúcar

Inflamación

