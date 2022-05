El mitín sindical comenzará a las 12.00 en el predio ubicado en Camino de Cintura al 6300, al sudoeste del Conurbano bonaerense.

“La idea es dar una fuerte respaldo al Presidente y a su Gobierno porque entendemos que la situación actual así lo requiere. La Argentina atraviesa hoy momentos difíciles desde el punto de vista económico y social especialmente por el impacto inflacionario y por el coletazo económico provocado por la guerra”, recalcó Ricardo Caamaño, vocero de Gerardo Martínez.

En esa línea, sostuvo que “sin embargo en la Argentina hay muchos de los índices económicos, de la producción nacional y del empleo que están mejorando sustantivamente y que por ahí no se conocen masivamente”.

“No es un acto en contra de nadie, ni se mete en ninguna interna política; es a favor de un Gobierno y de apoyo a la dirección de sus políticas comprometidas con la recuperación de la producción y del trabajo argentino”, afirmaron los organizadores.

¿Se lanza el Cristina Kirchner 2023?

Aún sin retomar el diálogo con Alberto Fernández, Cristina Kirchner mantuvo un perfil bajo en estos últimos días, sobre todo luego de su exposición en Chaco, donde repartió 'palitos' por doquier.

En este contexto, un intendente bonaerense proclamó la candidatura presidencial de CFK en 2023.

Se trata del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que se autodefinió como "un fanático de Cristina, pero no su vocero".

"Cristina 2023 y después gobierno de transición y vamos por la reforma de ley de medios…", se envalentonó el jefe comunal en diálogo con Radio 10, a lo que agregó con ímpetu: "¡Me muero con Cristina candidata!".

En este sentido, Zurro aclaró que se trata de un deseo personal por ser un "fanático" de la vicepresidenta, al tiempo que ensayó en su análisis que "el dirigente en un momento ya no decide, tiene que decidir el militante".

En este marco, el intendente de Pehuajó no ahorró críticas para el Gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuestionó la falta de distribución del ingreso y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si este Gobierno del que formamos parte, no cambia el rumbo y en vez de ser uno progre como lo habíamos pensado se transforma en uno conservador se nos va a complicar", sentenció Zurro. Y aseguró que dar marcha atrás con la expropiación de Vicentín "pegó duro, ahí podíamos demostrar que desde el Estado somos eficientes y creo que tiene que haber control de granos y de carne".

En esa línea, destacó a los dirigentes de La Cámpora, Máximo Kirchner y Andrés Larroque, a quienes calificó como "militantes de primera, no formo parte de su espacio pero tuve el gusto de tratarlos" y los comparó con Martín Guzmán al señalar que "no lo conozco" y que "en algunas cosas no coincido con él, sobre todo en los acuerdos con el Fondo".

Aníbal Fernández: "Cristina se corrió de la gestión"

En la previa a la reunión de Gabinete, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández recalentó la interna al declarar que Cristina Kirchner "se corrió de la gestión" en el marco de los cuestionamientos al discurso de la vicepresidenta en Chaco.

"Hay cosas que a mí no me gustaron. No mencionó del Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo y el trabajo que se hizo, omitió hablar de la desocupación del 7%. Habló del tema (Matías) Kulfas, una discusión de un tercio de un libro y no miran la gestión de Producción", apuntaló Fernández.

Y continuó: "Cristina se corrió de la gestión. No tiene sentido que los que llegamos con un objetivo nos corramos para no seguir avanzando con ese tema. El método no puede ser la interna que fue lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. Tenemos que hablar para definir métodos y acciones constructivas y no hablamos de la oposición".

En línea con Alberto Fernández, Aníbal reiteró el planteo de cara a los funcionarios que cuestionan las políticas del Gobierno: "Todo el mundo tiene un trabajo por hacer, y vamos hacia el mismo objetivo, el que no esté de acuerdo con la situación, ya lo dijo el jefe de gabinete en la reunión de gabinete, se sacan la camiseta y perderemos un voto".

Y agregó: "No veo a nadie que desentone y si no está de acuerdo se tiene que ir".

