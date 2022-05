Reelección de Alberto Fernández: "Que Cristina compita"

“No dejaría solo a un presidente peronista”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad ante una pregunta sobre qué debe ocurrir con los funcionarios que no compartan los lineamientos de la Casa Rosada.

"El Presidente fija una política y, si hay alguien que mete palos en la rueda, llega el momento donde debería correrse e irse a trabajar a otro lugar”, remarcó el funcionario.

Por último, en relación a la marcha federal de organizaciones sociales que confluirán esta tarde en Plaza de Mayo, Fernández indicó que el operativo de seguridad “está todo ordenado y revisado”, y aclaró que el rol del Gobierno nacional es preservar los espacios federales, ya que el resto corre por cuenta de la Policía de la Ciudad.

“Esto no se soluciona haciéndose el pesado como sucedía en los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Nosotros definimos los lugares donde se puede llegar pero no hacemos ningún gesto de represión ni ninguna cosa que se le parezca”, concluyó.

Que Cristina compita

Por otro lado, en declaraciones también este jueves pero a la radio militante El Destape, Aníbal respondió sobre una posible interna en el Frente de Todos con la vicepresidenta: "Si Cristina Kirchner se presenta a elecciones que compita".

El ministro de Seguridad contó que trabaja para intentar conseguir el diálogo entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández: "Para resolver este tema hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos. Yo no soy rupturista ni en pedo, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón ¿Cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca".

"Estoy entre los que está tratando (de arreglar la unidad) ojalá tuviera chapa para poder hacerlo", indicó Aníbal Fernández. "Ojalá le encuentren la vuelta y se puedan sentar a discutir", cerró.

--------------

Otras lecturas de Urgente24:

No avanza la agenda de CFK y van por la Consulta Popular

Alerta en 9 provincias por tormentas, viento y granizo

La ANMAT prohibió la venta de un "Mantecol"

River afuera: Vignolo y Gustavo López, tildados de "mufas"