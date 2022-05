Sobre el cierre, resumió: "Alberto Fernández sabía que la vuelta a esto -al kirchnerismo y la Argentina agrietada- era el fracaso del gobierno. Había una lógica de que si entrabas en eso, fracasabas, que fue lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri, en definitiva".

Lo que pasó fue que apareció una personalidad con 3 características: un mentiroso, un pusilánime y un mitómano. Eso es Alberto Fernández. Entonces, obviamente pasa lo que está pasando. Una persona con otras características se hubiera plantado y le hubiera dicho a Cristina: ‘mirá, por ese camino ya fracasamos y vos misma vas a tener un problema porque te vas a quedar sin poder’ Lo que pasó fue que apareció una personalidad con 3 características: un mentiroso, un pusilánime y un mitómano. Eso es Alberto Fernández. Entonces, obviamente pasa lo que está pasando. Una persona con otras características se hubiera plantado y le hubiera dicho a Cristina: ‘mirá, por ese camino ya fracasamos y vos misma vas a tener un problema porque te vas a quedar sin poder’

Alejandro Fantino también contra Alberto Fernández

Luego del ofrecimiento de $1,6 millón que hizo el mandatario para que cerrara la causa judicial por la Fiesta de Olivos en el que se celebró el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta, el conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, dijo que el presidente le da "asco":

"Hoy me llegó fuertemente lo de la berretada de Alberto Fernández de querer arreglar con $1,6 millón la festichola de Olivos", comenzó Fantino, mirando a cámara al aire de América TV.

image.png Los periodistas Nelson Castro y Alejandro Fantino cargaron contra el presidente.

"A mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. Se me murió en Barrio Norte, me avisaron a las 2 de la mañana. Yo podría haber salido porque tenía el permiso esencial pero no quise porque te estaría cagando si lo hubiera hecho. Como cualquier hijo de vecino, me la banqué y no lo pude despedir. Entonces, cuando veo hoy este acto de cobardía de Alberto Fernández de querer arreglar esto con guita…

A mí me enseñaron que el cariño de la gente te lo ganás por gramos y lo perdés por kilo. Pero este muchacho lo perdió por toneladas porque cometió el error, pidió disculpas, se las acepté, pero ahora estoy doblemente decepcionado porque yo perdí un familiar, se mandó la cagada y ahora lo quiere arreglar con un palo seiscientos", sostuvo Fantino.

Es el acto en sí. El acto pusilánime de querer arreglar esto con guita. ¡Bancatela, papá! No vivimos en una monarquía; vivimos en una democracia. Seguí adelante el proceso judicial, sentate en el banquillo, poné la caripela y que la Justicia diga ‘culpable, pinte 4 paredes en un hogar de ancianos en La Paternal o pague’. Listo, vas y pintás o pagás Es el acto en sí. El acto pusilánime de querer arreglar esto con guita. ¡Bancatela, papá! No vivimos en una monarquía; vivimos en una democracia. Seguí adelante el proceso judicial, sentate en el banquillo, poné la caripela y que la Justicia diga ‘culpable, pinte 4 paredes en un hogar de ancianos en La Paternal o pague’. Listo, vas y pintás o pagás

"Pero no desde el lugar de Nº1 del país, desde el lugar de presidente, ir y arreglar con un palo seiscientos. Y la Justicia, asquerosa. El fiscal, otro pusilánime. Ahora hay que ver qué hace el juez. A mí me falló como un chabón que perdió a su papá y no lo pudo despedir mientras él hacía una fiesta en Olivos.

Esto de Alberto Fernández es poder. Nos pasa la que te dije por la cara, desconexión con la realidad y con la gente, soberbia, cobardía y decepción. Que intente arreglar la fiestita con un palo seiscientos mientras yo todavía tengo la cajita de madera que dice Jorge Fantino, me da mucho asco", sentenció.

Así las cosas, Fernández ahora comienza a sufrir el ataque directo de los principales medios luego de un corrimiento de la vicepresidenta, quien suele llevarse todas las marcas cada vez que habla.

¿Le alcanza a Alberto Fernández el apoyo del diario y el portal Clarín -no así todo el grupo- para sortear este presente?

