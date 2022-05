Florencia Peña lo tiene claro: No busca rating, sólo dólares

image.png Hasta ahora, el rating de Florencia Peña en América TV ha resultado insuficiente.

El primer programa de Florencia Peña promedió los 2.5 puntos de rating. Ya en su segunda emisión, alcanzó a promediar sólo 1.7 puntos. Desde ya, la decisión de la actriz de Casados con hijos de ningunear directamente al público, tildarlo de "hater" y desafiarlo a que pongan otro canal, demuestra la poca relevancia que le da al caudal de televidentes que asisten el programa.

América TV tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Como primera medida, mandó que se regrabara de urgencia el segundo programa de La Puta Ama, tras las críticas que recibió el debut. Ahora, ha decretado que desde el próximo lunes, el programa salga en vivo, buscando salir de lo estructurado del guion y que pueda resultar más natural.

La productora del programa, Jotax, también ha expresado su inconformidad, de manera directa. José Núñez, directivo de dicha empresa, comentó: "Obviamente nos hacemos cargo de todo lo que nos digan y en general todo nos gustó, y estamos haciendo humor. Ahora, si la gente no lo entendió, no es bueno el chiste, y habrá que pensarlo desde otro lugar". De esta manera, optó por darle la razón al público, en vez de la chicana que eligió Peña.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1523839102017286144 FLOR PEÑA (@Flor_de_P) cantó, bailó y le dejó un mensaje a cada uno de los haters



Cc #LPA pic.twitter.com/NMyXG3kVnF — América TV (@AmericaTV) May 10, 2022

Es lo justo decir que La Puta Ama sólo cuenta con una semana de existencia y la hostilidad hacia el programa (que, en su mayoría, es producto de la polémica figura que lo encabeza) son desmedidas. Sin embargo, su supuesto potencial no ha llegado a apreciarse y si el rating no ayuda, correrá la misma suerte que otros ciclos de entretenimiento que América TV terminó por levantar de su prime-time.

¿Qué pasó entre Florencia Peña y Marina Calabró?

Durante su columna en Lanata sin filtro, la panelista Marina Calabró fue sumamente crítica con Florencia Peña y su nuevo programa. "A mí me parece que es un error, para mí este programa así como está planteado, pone en riesgo su carrera", lanzó la periodista.

"Todo lo que vino después de esos 12 minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable Lanata. Yo no tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incómodo, tan desagradable", concluyó explosiva Calabró.

image.png Calabró y Lanata despedazaron a Peña por su programa.

Lejos de quedarse callada, Peña cruzó con todo a Calabró, en su participación en Argenzuela, el ciclo de Jorge Rial en Radio 10. "A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto", comenzó diciendo la conductora.

"Es la mujer del gerente de comerciales de América. Pero a mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar, gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo”, continúo comentando la vedette de Divas Play, a lo que agregó: No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné", sostuvo Florencia Peña.

