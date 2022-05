Costó caro: Florencia Peña ninguneó al público y bajó rating

https://twitter.com/AmericaTV/status/1523839102017286144 FLOR PEÑA (@Flor_de_P) cantó, bailó y le dejó un mensaje a cada uno de los haters



"Vamos a hacer lo que nos pidió Twitter, porque la vida pasa por Twitter. Les vamos a dar el programa que quieren", comentó Florencia Peña, en un un tono sarcástico que más que parecer una burla fue una lamentable descripción de la realidad. Tal vez, la actriz debería reconsiderar quien catalogar de "haters" a quienes determinarán la vida de su ciclo no es una buena idea. Esta caída en el rating fue el primer aviso.

Las idas y vueltas entre Peña y América TV

Desde antes del estreno de La Puta Ama, Florencia Peña tuvo desacuerdos con el canal que preside Daniel Vila. Por un lado, el nombre que eligió no fue del todo bien recibido, puesto a que resultaba un poco chocante. Luego, la discordia se produjo debido a que no era el estilo de programa propuesto por la conductora no era del agrado de América TV.

Otro de los dilemas fue que la emisora no estaba a gusto con el programa piloto del show e indicaron que Florencia Peña se mostraba "desganada" ante la cámara. Si bien estos problemas no pasaron a mayores y el ciclo terminó estrenándose en tiempo y forma, no está de más decir que ha traído problemas desde el principio.

