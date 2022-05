Clítoris y placer: Hablar de sexo ayuda al sexo

hablar de sexo.jpg "Ella comprendió que la gente anhelaba esas conversaciones íntimas pero no sabía cómo iniciarlas."

El clítoris

¿Por qué es necesario saber sobre el clítoris? Porque disfrutar del sexo en sí mismo es esencial y mucho menos común entre las mujeres que entre los hombres, pero una persona que disfruta masturbándose también tiene más confianza en su propia piel.

Sin embargo ¿puede o no una mujer confesarle a su pareja que se masturba y lo que siente al respecto o está prohibido?

Tal como dice Sarah: “Un sentido de integridad sexual personal es increíblemente importante para el bienestar emocional, y poder ser dueño de la verdad sexual de uno, sin vergüenza, es fundamentalmente empoderador. Es hora de darles a los dueños de vulvas sus clítoris y celebrar su maravilla”.

Acerca de hablar sobre el sexo y las limitaciones sociales, en el capítulo inicial, Sarah describe el momento cuando su hija descubrió su clítoris y pensó, tal como muchos griegos antiguos, que ella, al igual que su hermano, tenía un pene. Sarah no había tenido problemas para darle un apodo de pene a su hijo pero encontró alguna dificultad para hacer lo mismo con su hija. No hay muchas palabras para el clítoris o la vagina que no sean inherentemente sexistas o bastante técnicas.

Sarah había asumido que los estudiantes de hoy estaban mejor informados y equipados para tener sexo divertido y placentero. Sin embargo, cuando su hija de 19 años le preguntó cómo funcionaba el goce del sexo se dio cuenta de que la educación sexual no había cambiado tanto después de todo y que, si bien habían hablado sobre sexo seguro, siempre habían eludido temas como la masturbación o el orgasmo. Sarah se enfocó en la falta de conocimiento sobre el clítoris.

¿Cuánto conoce Ud. sobre clítoris?

¿Qué tamaño cree Ud. tiene un clítoris?

¿Habló alguna vez de clítoris con su pareja?

¿Cuánto conoce Ud. sobre clítoris?

Líneas rompehielos

Maryan Karinch en Psychology Today, escribió, imaginando un diálogo con su pareja:

"Me he dado cuenta de que el sexo es importante para mí, y aunque esta conversación me pone un poco nerviosa, me encantaría hablar de eso contigo. Me encanta el sexo que tenemos y me gustaría probar un par de cosas nuevas. ¿Estarías abierto a eso?".

¿Tienes fantasías sexuales o cosas que te gustaría probar? ¿O algo que te gustaría más? Porque me encantaría compartir el mío contigo. ¡Podríamos anotarlos e intercambiar!

"Estamos llegando a un punto en el que los niños están menos cerca, entonces, ¿podemos hablar de comportarnos como adolescentes nuevamente? ¿Recuerdas el sexo que tuvimos cuando todo era nuevo? (¡Y luego puedes coquetear y sugerir algo nuevo!)."

"¿Puedo hablar contigo sobre mi menopausia y cómo me está afectando? Extraño cosas de mi antiguo yo, y me gustaría recuperar algunas de ellas. ¿Y vos?"

"He estado leyendo un libro que dice que el sexo es mucho más que penetración, y me recordó cuánto me gustan los juegos previos. ¿Estarías abierto a hablar sobre lo que te gusta del sexo más allá del acto en sí?"

(Dato de Maryan: Esto también funciona a medida que los hombres envejecen y tal vez pierden sus erecciones y confianza sexual. Si creen que el sexo tiene que ver con la penetración, se sienten menos valiosos en el dormitorio).

The Journal of Sex Research en 2020:

La investigación y los datos clínicos han demostrado que las parejas con problemas sexuales reportan una falta de comunicación sexual.

Corolario: Cuanto más se hable sobre el sexo en pareja, mejor será el sexo.

En definitiva, abrir un diálogo fuera del dormitorio hace que una conversación directa sobre sexo se sienta menos amenazante para tu pareja.

Consejos de Maryan:

En lugar de decir lo que el otro está haciendo "mal", concéntrese en nuevas posibilidades, tal vez cosas que ninguno de ustedes ha probado con nadie antes.

Por lo general, las personas quieren complacer a sus parejas sexuales tanto como quieren recibir placer ellos mismos, pero es necesario abrir una puerta a la retroalimentación, con entusiasmo.

