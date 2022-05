La China reaparece en otra crisis de De Paul (con Tini)

"Para mí este muchacho sigue pistoleando fuerte, y como la China Suárez fue a Madrid por los Premios Platino, y fue al estadio del equipo de De Paul a patear esos penales, la pregunta es si hubo un encuentro en un boliche", agregó Lussich.

China Suárez De Paul Tini Las versiones que unieron a la China Suárez con Rodrigo de Paul, son anteriores al romance con Tini Stoessel...

En ese momento Luli Fernández contó el diálogo que mantuvo con el fotógrafo: "Me dicen que China Suárez y De Paul se vieron ahora que ella viajó a Madrid. Quería saber si tenías info de eso. Si podés, confirmámelo vos que estás allá y atrás de todo". Y luego comentó la respuesta de Kary GR: "Sí. Pero no voy a contar nada de ello".

Sobre su conversación con el fotógrafo, la panelista de Socios destacó: "Me dijo que tenía información de La China y Rodrigo, pero que no iba a contar nada. No me quiso mostrar la foto y me dijo que tenía que pagarle para tener información…".

"Me contó que estaba en Ibiza, pero que tenía gente trabajando en Madrid. Según comentó, La China Suárez estuvo en moto con un hombre mayor que ella. Ahora sabemos que se trata de Mancha Latorre, su amigo desde el cual salió el mensaje que le mandó a Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba en el país", observó Luli.

La China Suárez vuelve así a ser protagonista de un supuesto triángulo amoroso tras el Wandagate, con Wanda Nara y Mauro Icardi, y sus anteriores relaciones polémicas con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. No menos es lo de Rodrigo De Paul, quien tras más de una década en pareja se separó de Camila Homs en medio de rumores de infidelidad con Tini Stoesell.

