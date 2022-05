Pérdida de memoria: 8 señales de que debes ir al médico

Dificultad para hacer tareas cotidianas

De acuerdo con lo que indica el Manual MSD, los afectados por demencia tienen dificultades para realizar tareas cotidianas como conducir, cocinar, lavar y llevar la economía familiar.

Perder las cosas

Todos perdemos cosas algunas veces, pero ¿Con qué frecuencia colocamos objetos en lugares inapropiados? ¿Muy a menudo? ¿Finalmente logramos conseguirlos? Si esto interrumpe tu vida de manera constante, podría ser uno de los síntomas a tener en cuenta, según expertos.

Confusión o perderse

El National Institute on Aging indica que las personas con demencia pueden desorientarse en cuanto al tiempo, personas y lugares, por ejemplo, perderse al caminar o manejar en una zona conocida.

Cambios en el estado de ánimo

Tener cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento sin razón aparente es otro de los síntomas de advertencia. Según Clínica Mayo, los cambios de personalidad pueden incluir depresión, ansiedad, comportamiento inapropiado, paranoia, agitación o alucinaciones.

Dificultad para expresar las cosas

Esto implica "tener más problemas que otras personas de la misma edad al tratar de encontrar las palabras deseadas", dice el National Institute on Aging. También se pueden presentar olvidos de palabras comunes o mezclar palabras, por ejemplo, decir "cama" en vez de "mesa".

Tener mal juicio

"El mal juicio asociado con la demencia no es solo una mala decisión, sino un patrón de estas acciones", dice Chrissy Moser, especialista certificada en atención de la demencia en Naples, Florida, a Eat This, Not That. Por ejemplo, "cometer errores relacionados con las finanzas, el aseo personal, la higiene, las situaciones sociales y la conducción".

Los expertos indican que uno debe buscar atención médica cuando la falta de memoria, los cambios de humor, las dificultades para solucionar problemas, o las confusiones en tiempo y espacio se vuelven evidentes.

