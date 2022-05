Faltazos a Cumbre de las Américas de Joe Biden (¿Argentina?)

El presidente boliviano, Luis Arce, siguió los pasos de AMLO y anunció que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles si algún país de la región es excluido.

https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1524196193743613953 (Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Honduras, Xiomara Castro, se suman a las críticas por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Piden su inclusión aunque no confirman si de no cumplirse asistirán o no.

Lo profundo

Para ofrecer todas las voces, muchos en Latinoamérica lo ven así:

Lo que haga la OTAN y el tema de Ucrania no compete a América latina como bloque, es apenas una decisión país por país. No comprarse el show mediático de la prensa estadounidense. Al respecto Joe Biden, probablemente, intente una emboscada en su reunión.

Hay un problema central en todo esto: USA cree que porque le brinda trabajo a latinoamericanos, en muchos casos inmigrantes ilegales, merece un liderazgo regional. Pero el asunto es mucho más complejo y trasciende el ingreso de dinero por remesas.

Luego, desde Bahía de Cochinos a la fecha, la supremacía militar de USA en la región es motivo de discrepancias. Haber asesinado a Pablo Escobar Gaviria en Medellín no significa nada importante. De hecho los narcos y las guerrillas subsisten en Colombia. Ni hablar México.

En cuanto a la asistencia económico-financiera, no suceden novedades más allá de facilitar un voto en organismos multilaterales para que 'no explote el sistema'. Entonces, cuando USA reclama la atención regional ¿de qué se trata?

Guatemala

En este contexto, la primera dama de USA, Jill Biden, llegó a Ecuador para iniciar su gira por América Latina, que también la llevará por Panamá y Costa Rica.

Jill Biden aterrizó en Quito a las 18:31 del 18/05 y, en día lluvioso, fue recibida por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcívar.

También estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín.

Según lo anticipado por la Casa Blanca, la gira de Biden por Ecuador, Panamá y Costa Rica enfatizará la importancia de la colaboración entre Estados Unidos y estos 3 países, así como su compromiso con la democracia.

Sin embargo, en forma simultánea, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, no asistirá a la Cumbre de las Américas después de que USA criticara la renovación de Consuelo Porras como fiscal general, considerada "corrupta y antidemocrática" por Biden.

"A Guatemala se le respeta la soberanía", aseguró Giammattei.

Y tiene razón porque Biden puede afirmar lo que quiera sobre Ucrania, un país en crisis profunda mucho antes de la invasión rusa, o sobre Rusia, porque están en guerra, pero ¿pretende que Guatemala acepte la crítica y asista a la Cumbre tal como si nada?

¿Es responsabilidad de Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de forma interina?

Él fue embajador en Bielorrusi, luego jefe de misión en la Sección de Intereses en Cuba: quizás tenga un enfoque de Guerra Fría, opinan algunos.

----------------------------

Otros contenidos de Urgente24

Interpol buscaba al narco, que disfrutaba el lujo en Bariloche

Tarifas: Los aumentos que vienen, y el turno del agua

Polémico impuesto de bancos... ¡a la inflación!

Retenciones: Mudan causa en favor de AFIP, respira la Rosada