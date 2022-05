Joe Biden recibirá crudo de Chevron desde Venezuela

La licencia otorgada a Chevron es la primera de lo que podría ser una serie de pasos hacia el alivio de las sanciones petroleras, dependiendo de la cooperación del gobierno de Maduro, dijeron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados. La licencia otorgada a Chevron es la primera de lo que podría ser una serie de pasos hacia el alivio de las sanciones petroleras, dependiendo de la cooperación del gobierno de Maduro, dijeron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

Es más: hay una promesa para Nicolás Maduro:

"Si el gobierno vuelve a negociar con la oposición, con el objetivo de garantizar elecciones libres y justas en 2024, Estados Unidos podría permitir que Chevron comience a enviar equipos a Venezuela . Si las conversaciones tienen éxito, se le podría permitir a Chevron extraer y vender petróleo venezolano."

. Si las conversaciones tienen éxito, se le podría permitir a Chevron extraer y vender petróleo venezolano." "La oposición venezolana anuncia el martes que llegó a un acuerdo con el gobierno para volver a las negociaciones en la Ciudad de México a partir de mayo, según un líder opositor que también habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados."

El gobierno venezolano suspendió las conversaciones en octubre 2021 luego de la extradición de un aliado cercano de Maduro a Estados Unidos: el colombiano Alex Nain Saab Morán. Era la 4ta. vez en 5 años que la oposición buscaba un trato con el régimen.

El Post:

"Los movimientos de esta semana son un cambio notable en la política de EE. UU. hacia el autoritario Maduro, ya que la administración intenta abrir una brecha entre Venezuela y su aliado cercano, Rusia, al mismo tiempo que aborda los precios de la gasolina que se dispararon este año debido a la guerra en Ucrania. Sigue a un viaje inusual de funcionarios estadounidenses al palacio presidencial de Maduro en marzo para discutir las sanciones energéticas y asegurar la liberación de dos estadounidenses detenidos."

Urgente24:

No hay brecha entre Venezuela y Rusia, considerando que el mismo día en que ocurre esto, Nicolás Maduro anunció que Carlos Farías, quien se desempeña como embajador de Caracas en Moscú desde 2017, es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores venezolano. Es decir que Chevron y Washington DC tendrán que negociar con Farías.l

Venezuela fue una vez un proveedor importante de crudo para los Estados Unidos antes de que las exportaciones se vieran obstaculizadas por la hostilidad de Hugo Chávez, a medida que se aproximaba a Fidel Castro y a Irán, quizás jugando a aumentar el precio del crudo, que provocaron sanciones paralizantes impuestas por Washington DC.

Chevron es una de las pocas compañías petroleras que aún se encuentran en Venezuela, pero las restricciones estadounidenses han congelado sus operaciones en el país, prohibiéndole realizar inversiones para aumentar la producción e impidiéndole tratar directamente con el gobierno venezolano.

La medida de la Administración Biden probablemente enfrentará el rechazo de los legisladores estadounidenses que se oponen a cualquier acuerdo que parezca recompensar a Maduro, visto por Washington como ilegítimo porque considera que hubo fraude electoral en la reelección 2018.

La Administración Biden sigue un plan por etapas para eludir algunas de esas críticas, según una persona familiarizada con la situación, de acuerdo al Post, que agregó:

Un alto funcionario de la administración describió la primera fase como una “licencia limitada” que “autorizará a Chevron a negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela”. No autoriza la celebración de ningún acuerdo o actividad que involucre a la empresa petrolera estatal de Venezuela. También tiene un "tiempo limitado" para que los funcionarios puedan evaluar los pasos adicionales "a medida que avanzamos". Un alto funcionario de la administración describió la primera fase como una “licencia limitada” que “autorizará a Chevron a negociar los términos de posibles actividades futuras en Venezuela”. No autoriza la celebración de ningún acuerdo o actividad que involucre a la empresa petrolera estatal de Venezuela. También tiene un "tiempo limitado" para que los funcionarios puedan evaluar los pasos adicionales "a medida que avanzamos".

“Las sanciones al régimen de Maduro, para nosotros, siguen vigentes”, dijo el funcionario. “Vamos a continuar implementando y haciendo cumplir estas sanciones”.

"La Administración está tratando de aprovechar una ventana de oportunidad que se cierra en América Latina antes de las elecciones intermedias de noviembre que podrían llevar a los republicanos al poder en Washington. Un giro hacia la izquierda en América Latina, que podría continuar en las elecciones de Colombia y Brasil en 2022, está dejando a Estados Unidos con menos aliados contra Venezuela y Cuba. Los 2 principales candidatos presidenciales en Colombia, que se enfrentará a una primera ronda de votación la próxima semana, han planteado el restablecimiento de las relaciones con la vecina Venezuela."

“Creo que está bastante claro que la política de máxima presión de la administración Trump ha fallado”, dijo Geoff Ramsey, analista de Venezuela en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Los países de todo el Hemisferio buscan formas que coincidan con la realidad sobre el terreno, que es que Maduro retiene el control de facto del territorio”.

En definitiva, y tal como siempre lo manifestó Urgente24, desde la hora 0: Juan Guaidó es un fracaso y todo lo que proviene de Voluntad Popular carece de representatividad aún entre la mayoría opositora venezolana.

La Casa Blanca debe resolver la Cumbre de las Américas que Biden organizará en junio en Los Ángeles. Los funcionarios han dicho que no quieren que asistan países "no democráticos", incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero los presidentes de México, Bolivia, Honduras y varios estados del Caribe han dicho que no asistirán si se excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Aún no se han enviado las invitaciones para la reunión, que comenzará el 06/06.

