The Walt Disney Company está asesinando a Marvel

La audiencia de Marvel fue estudiada por Morning Consult, que encontró que solo 9% de la base de fanáticos de Marvel es Gen Z, 64% son adultos blancos y 42% viven en áreas suburbanas.

A Disney le va fantástico con el MCU: la mas reciente película, con Dr. Stranger, se llevó más del 77% del pastel creado por los 20 títulos más vistos.

Pero Disney podría estar destrozando el MCU en nombre del negocio. Esto es lo que dicen muchos fanáticos del MCU. Y también lo afirma Jim McDermott, el jesuita editor asociado de la revista America, de la Compañía de Jesús en USA.

Y esto incluye el maltrato al personaje icónico 'Profesor X' o 'Charles Francis Xavier', fundador y líder de los X-Men, creado por el escritor Stan Lee y el artista/coguionista Jack Kirby en 1963.

Patrick Stewart interpretó al personaje en las primeras 3 películas de la serie 'X-Men', y Disney lo resucitó fugazmente para 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' en una forma que indignó a muchos admiradores del MCU.

Desastre

Mejor que lo explique el propio Jim McDermott (su ensayo, que resulta una Carta Abierta a Marvel, incluye spoilers):

El fin de semana pasado, vi 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', tal como ustedes querían, Marvel Studios, a pesar de que su título sonaba como algo que escribiría HP Lovecraft (N. de la R.: Howard Phillips Lovecraft fue un escritor de ficción científica, fantástica y de terror, creador de los Mitos de Cthulhuy), y la secuela de Omicron se reproduce en casi todas partes. (N. de la R.: Lovercraft escribió 'Necronomicon', también conocido como el Libro de los Muertos).

Era mi primera película en un cine desde noviembre, y fui por la misma razón que creo que la mayoría de nosotros: para ver al profesor Charles Xavier, fundador de los X-Men, finalmente aparecer en Marvel Cinematic Universe.

Marvel, así es como introdujiste a los mutantes, los personajes más interesantes, variados y socialmente relevantes en todos los cómics de superhéroes, a la UCM: tomaste a su fundador, cuyo mensaje de coexistencia pacífica a menudo se compara con el del Dr. Martin Luther King. Jr. y le rompiste el cuello justo frente a nosotros. No solo eso, lo mató Wanda Maximoff, 'la Bruja Escarlata', quien en los cómics fue responsable de la aniquilación total de los mutantes y también de las historias mutantes durante más de una década.

Así, Marvel, es como introdujiste a los mutantes, los personajes más interesantes, variados y socialmente relevantes en todos los cómics de superhéroes, al UCM.

Esta imagen dada a conocer por Marvel Shows muestra, de izquierda a derecha, a Tom Holland, Robert Downey Jr., Dave Bautista, Chris Pratt y Pom Klementieff en una escena de "Avengers: Infinity War". (Marvel Studios vía AP.) En la imaen Tom Holland, Roberto Downey Jr., Dave Bautista, Christ Pratt y Pam Klementieff, 'Avengers'.

La cosa es que el asesinato del 'Profesor X' y los otros 'Illuminati' ni siquiera tiene sentido. Estos son 7 personajes que derrotaron a Thanos por sí mismos. Han visto amenazada la existencia de todo su universo por la incursión de otro universo: ¡disfruten los próximos 10 años de historias, fanáticos de MCU! — y sobrevivió. Pero, supuestamente, ¿no son capaces de manejar a un mago loco?

Dios, qué triste es estar describiendo así a Wanda Maximoff. Pasaste una temporada completa de televisión y muchas películas construyendo este retrato convincente de una mujer que ha sufrido mucho y ha crecido a través de todo. Entonces, de repente, de la noche a la mañana, ella ha perdido completamente la cabeza.

Lo que es peor, ni siquiera es la propia Wanda la que elige estas cosas. Es esta cosa malvada de 'la Bruja Escarlata' que se te ocurrió, la que la está poseyendo. Entonces, aunque la hayas hecho más poderosa que nunca, también habrás despojado por completo el carácter de su agencia. No es de extrañar que retraten a la actriz Elizabeth Olson escondida en un búnker esperando que todo termine. Tomaste al personaje femenino más fuerte del MCU, y quizás también a la mejor actriz, y la redujiste al terrible estereotipo de la mujer histérica. Para citar al profeta Chandler Bing, ¿acaso podrías tener más miedo a las mujeres fuertes?

Es por eso que necesitabas ejecutar al Profesor X y sus compañeros de equipo frente a nosotros. El coguionista de la película, Michael Waldron, lo ha admitido: Mientras escribía el guión -le dijo a io9-, se dio cuenta: "Hombre, mi segundo acto es un poco aburrido en este momento, solo voy a escribir en toda esta locura". Bueno, misión cumplida, Michael.

'Multiverse' presenta a America Chavez, la adolescente latina que salta de un universo a otro con 2 madres, y ella es maravillosa en todos los sentidos. Esa escena en la que ella y el Doctor Strange caen entre realidades es súper alucinante; quisiera una pelicula completa del Universo Marvel donde todo sea sólo pintura, por favor y gracias.

(...) Al final del día, la única declaración verdadera en 'Multiverse' es la afirmación de los Illuminati de que en todos los universos, 'Doctor Strange' resulta ser el destructor de mundos. Y lo que mata es de mi interés.

Marvel, sé que te deleitas con una reacción como esta. Le pediste al dulce octogenario Sir Patrick Stewart, quien pasó los muchos meses de encierro leyéndonos los sonetos de Shakespeare en Twitter, que te diera una de las versiones más realistas de un chasquido de cabeza que jamás haya visto. También hiciste implosionar la cabeza de 'Black Bolt', el mismo fin de semana en que se estrenaba el nuevo gran programa de 'Star Trek' del actor de 'Bolt', Anson Mount, 'Strange New Worlds', y cortaste a Peggy Carter en dos, con su propio escudo, precisamente para que la gente hablara de la película durante semanas y meses después de que terminó, lo que la recordaría como icónica a pesar de que en realidad era aburrida.

Incluso presentaste a Reed Richards, líder de los 4 Fantásticos, y elegiste a John Krasinksi, a quien Internet ha estado clamando por ver en el papel. En el poco tiempo que le diste, entregó un retrato más reflexivo e interesante de ese personaje que el que hemos visto en la pantalla o en los cómics. En lugar de otro hombre heterosexual blanco sabelotodo de Marvel, nos diste a un tipo cuyo trabajo parece haberlo dejado conmovido con asombro e inmensamente amable. Nos diste ese personaje, y luego hiciste que Wanda lo desollara en tiras como queso en hebras.

Estoy seguro de que piensas que hacer esto te hace lucir punk y nervioso. Tomaste todos los juguetes que sabes que los fanáticos quieren y luego los rompiste frente a nosotros. También acabaste con un grupo de héroes más diverso que cualquier escuadrón de los Vengadores que no estaba formado por al menos el doble de personas. Pero no tienes que vivir con ninguna consecuencia, porque oye, es un multiverso. Hay muchos otros Charles Xavier por ahí, ¿verdad?

En toda la cultura pop, no hay un grupo de héroes más diverso que los X-Men, ni ningún conjunto de personajes cuyas historias hablen más de las luchas por la justicia que enfrentamos en nuestra sociedad actual.

Pero se supone que el universo de tu historia debe abrazar la esperanza donde no hay esperanza. En cada película insistes en poner la humanidad de tus personajes en el centro de sus historias. ¿Y ahora estás convirtiendo horribles actos de violencia en huevos de Pascua fanboy y máquinas de indignación? ¿Qué eres, Facebook?

En algún momento en un futuro no muy lejano, presentarás el universo X-Men correctamente. Y puede pensar que podrá masticar su propiedad intelectual como langostas en un buffet de todo lo que pueda comer. Pero los mutantes han sobrevivido a cosas mucho peores que tu necesidad desesperada de seguir haciendo películas de miles de millones de dólares. Sobrevivieron a los cómics de los '90, donde todo eran armas enormes y cuerpos ridículos. Sobrevivieron al CEO de Marvel Comics, Ike Perlmutter, quien insistió en la década de 2000 en que sus editores literalmente no hicieran nada con los personajes de X-Men durante años, porque 20th Century Fox poseía los derechos de los personajes de las películas. ¿Viste 'X-Men: Apocalipsis'? Sobrevivieron a eso.

Es posible que hayas convertido a Charles Xavier en tu tonto; por cierto, es probable que sea la última vez que Patrick Stewart interprete ese papel, y lo hiciste salir así. Muchas gracias.

Pero el resto de esa franquicia no caerá tan fácilmente. Y no deberías querer que lo hagan. No deberías querer usar personajes mutantes solo para apoyar a un personaje débil o una franquicia cansada.

En toda la cultura pop, no hay un grupo de héroes más diverso que los X-Men, ni ningún conjunto de personajes cuyas historias hablen más de las luchas por la justicia que enfrentamos en nuestra sociedad actual. Estos son cuentos de niños que se enfrentan a actos aterradores de prejuicio, que responden con valentía y generosidad. Son historias sobre aceptar tus diferencias en lugar de esconderlas, sobre aprender que son precisamente las cosas que te hacen diferente las que te hacen especial y fuerte. Los libros de X-Men nos muestran a dónde nos llevará el miedo como sociedad y celebran la capacidad de nuestras comunidades encontradas para superar, salvar y renovar.

O, al menos, están en algún universo.

