Festejos en Walt Disney pero hay mar de fondo con su CEO

Bob Chapek, director ejecutivo del grupo, dijo que Disney Plus está en camino de cumplir su objetivo de 230 millones a 260 millones de suscriptores para 2024.

De todos modos, calma calma: Christine McCarthy, directora financiera de Disney, moderó las expectativas de crecimiento de la transmisión en el Semestre 2 (el que viene).

Las ganancias por acción de Disney de US$ 1,08 no alcanzaron las previsiones de Wall Street de US$ 1,19 debido a un aumento en la tasa impositiva efectiva sobre las ganancias extranjeras. Los ingresos netos de las operaciones continuas cayeron un 48% año tras año, a US$ 470 millones desde US$ 912 millones.

“La primera mitad salió mejor de lo esperado, por lo que el delta que inicialmente habíamos anticipado puede no ser tan grande. Pero aún esperamos un aumento en la 2da. mitad para superar la 1ra. mitad”.

LGBTQ+

Las acciones de Disney han caído más del 40% durante 2021, por debajo del índice bursátil S&P 500, que ha perdido alrededor del 5,2% durante el mismo período.

En ese contexto, Disney ha estado enfrentando su peor crisis de relaciones públicas en años a causa de una nueva legislación en Florida que restringe la discusión de temas LGBTQ+ en las escuelas primarias estatales (Ley de Derechos de los Padres en la Educación).

Disney tomó partido en contra del Partido Republicano que comanda Florida, donde reside Donald Trump, y la corporación recibió un durísimo revés de parte de la política. Disney criticó la iniciativa, igual que Joe Biden, el Presidente estadounidense pero que integra el Partido Demócrata.

Bob Chapek, bajo la presión de los empleados -hay muchos artículos publicados acerca de que el 'universo Disney' es muy cercano al LGBTQ+-, y considerando lo de Biden y que era 'cool' opinar sobre el tema, emitió un comunicado condenando la legislación, lo que provocó una reacción violenta de Ron DeSantis, el gobernador republicano de Florida, y presidenciable republicano.

Pero la relación de Disney con Florida es mucho más compleja de lo que advirtió Chapek. Ni lento ni perezoso, DeSantis firmó un decreto que revocó el distrito fiscal especial de la compañía alrededor de su parque temático Disneyworld, beneficio que había estado vigente desde 1967. El episodio provocó hasta renuncias en Disney, un revés importante.

ron de santis y donald trump.jpg Donald Trump y Ron DeSantis: Un fuerte revés a Walt Disney le propinó el gobernador de Florida.

La erosión

WoW News Today ('The Worldwide Leader in Disney Park News'), acaba de publicar parte de una noticia de Business Insider, que para algunos es una burda campaña del ex CEO, Bob Iger, para regresar:

"El director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Chapek, continúa cometiendo errores y decepcionando a los fanáticos, lo que alimenta la especulación de que podría ser destituido de su cargo. Business Insider habló con 10 expertos, incluidos ejecutivos de Disney, consultores y expertos en gobernanza de juntas, sobre Chapek. “En los niveles más altos de Hollywood, [hay] un consenso de que Chapek es un producto dañado y no tiene la delicadeza o la capacidad para salvarse a sí mismo”, dijo una fuente de Hollywood familiarizada con Disney."

"Un consultor de medios le dijo a Business Insider que es responsabilidad de la junta contratar y despedir a los directores ejecutivos, así como tener un plan de sucesión de emergencia. Si bien la junta no ha indicado que despedirían a Chapek, el consultor de medios dijo que un plan de contingencia “está completamente desarrollado o en proceso”.

"James Stewart, autor del libro de 2006 "DisneyWar", le dijo anteriormente a CNBC que la situación en Florida es una "causa creciente de preocupación entre muchos inversores".

"El ex CEO, Bob Iger, compartió su disgusto por el proyecto de ley "No digas gay" mucho antes que Disney pero luego se sentó con el equipo de liderazgo de NBCUniversal. Una fuente dijo que Iger siente que la empresa que construyó está siendo mal administrada. Algunos ejecutivos de Hollywood creen que traer de regreso a Iger como presidente de la junta podría ayudar a mejorar la situación. Iger dijo que los rumores de que regresaría como director ejecutivo eran "ridículos".

"Algunos han pensado que el miembro de la junta y presidente ejecutivo de Nike, Mark Parker, podría reemplazar a Chapek, pero un alto funcionario de Disney dijo que esto "simplemente no es cierto".

"Otros han sugerido a Peter Rice, presidente de entretenimiento general de Disney, como candidato a director general. Rice se unió a Disney cuando adquirieron 20th Century Fox."

En tanto, Bill George en Fortune:

"Disney tiene 80.000 empleados en Florida y ha anunciado planes para trasladar 2.000 empleados adicionales de su sede de Burbank, California, a Orlando. Para alentar este movimiento, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la legislatura de Florida otorgaron a Disney US$ 580 millones en exenciones de impuestos durante un período de 19 años."

"Ahora Chapek está envuelto en un lío en el que no puede ganar de ninguna manera."

"Disney tiene una larga historia de apoyo a la comunidad LGBTQ+. Sintiendo que su CEO no los había apoyado en la legislación crítica de Florida, los empleados LGBTQ+ de Disney organizaron una huelga masiva. El 9 de marzo, el día de la reunión anual de accionistas de Disney, Chapek cambió de rumbo y se opuso públicamente al proyecto de ley de Florida. Al día siguiente, DeSantis respondió, refiriéndose a la compañía como "Woke Disney". El 11 de marzo, Chapek envió un correo electrónico a 200.000 empleados disculpándose por sus errores. En una reunión del ayuntamiento a la semana siguiente, les dijo : "Entiendo dónde hemos cometido errores".

"Las empresas de consumo como Disney son especialmente vulnerables ya que sus clientes tienen puntos de vista sólidos sobre los problemas y rara vez tienen una posición uniforme. Los directores ejecutivos no pueden hablar sobre todos ellos, o pierden su relevancia. Como ilustra el caso de Disney, serán criticados ya sea que hablen o no. Con políticos cada vez más agresivos que los desafían, lo que está en juego es dinero real, no solo la opinión pública."

"El lío en el que se encuentra Chapek de Disney podría haberse evitado reconociendo que la marca Disney representa diversión para los niños y la aceptación de todos los niños por lo que son."

Números

Disney reportó ingresos de US$ 19.200 millones en el trimestre, +23% que los US$ 15.600l millones del año anterior, pero tuvo que pagar US$ 1.000 millones por la terminación anticipada de los derechos de programas de televisión y películas. También hubo un cargo por deterioro de US$ 195 millones en sus activos de Rusia.

Los analistas esperaban que sus parques temáticos, que se vieron gravemente afectados durante la pandemia, lograran una fuerte recuperación este año, liderados por EE. UU. Los ingresos operativos en la unidad de parques temáticos alcanzaron los US$ 3.700 millones en el trimestre, un 50% más que el año anterior.

Durante la pandemia, la compañía reemplazó su servicio FastPass con Disney Genie, que permite a los clientes saltarse la fila por una tarifa. Chapek dijo que tales mejoras habían ayudado a que el gasto per cápita en los parques de EE. UU. aumentara más del 40% desde los niveles previos a la pandemia observados en 2019.

Pero la compañía advirtió que los cierres en sus parques temáticos de Asia, incluidos Hong Kong y Shanghái, podrían reducir los ingresos operativos en US$ 350 millones en el trimestre en curso.

En el negocio de la transmisión, los inversores se han centrado en los costos, ya que la competencia ha disparado los presupuestos de contenido.

Chapek dijo que Disney está “observando cuidadosamente el crecimiento del costo del contenido”.

Pero agregó que "el gran contenido impulsará nuestras suscripciones, y eso impulsará nuestra rentabilidad".

La compañía dijo que recortará el gasto total en cine y televisión en US$ 1.000 millones.

Disney tiene una gran lista cinematográfica por delante, con Lightyear, de Pixar, de su franquicia Toy Story, y las secuelas de Black Panther y Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, que se estrenará a finales de año.

Chapek dijo que la compañía estaba muy avanzada en sus planes de lanzar una versión de Disney Plus respaldada por publicidad.

Netflix también trabaja en eso.

China

El CEO de Disney, Bob Chapek, calificó la situación con China como "muy fluida y muy complicada, tanto desde el punto de vista comercial como político".

Pero señaló que 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness' acababa de cruzar la marca de los US$ 500 millones sin China, donde no ha lanzado una película desde 'Marvel desde Avengers: Endgame', en 2019. (Los últimos lanzamientos de Disney fueron Death On El Nilo y Encanto. )

“Tenemos una larga trayectoria de éxito y una sólida base de seguidores de nuestras marcas y franquicias”, dijo él, en respuesta a una pregunta. “Seguiremos presentando nuestras películas. Y creo que vale la pena señalar, sin embargo, que estamos teniendo algunas dificultades para llevar nuestras películas a China. De todos modos, 'Doctor Strange' lo hizo extraordinariamente bien. Así que estamos bastante seguros de que, incluso sin China, si continuamos teniendo dificultades para presentar nuestros títulos allí, eso no impide nuestro éxito”.

China y Hollywood siempre han tenido relaciones complicadas. Numerosas películas de Disney no han recibido la autorización de las autoridades chinas. Por ejemplo, 'Eternals' no se estrenó en China consecuencia de declaraciones de la directora Chloe Zhao durante la promoción de 'Nomadland', ganadora del Oscar.

'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings' también tuvo problemas, posiblemente porque el personaje, el villano Fu Manchu, fue presentado como una especie de estereotipo de 'Peligro amarillo'. Otra: 'Black Widow' nunca obtuvo una fecha de lanzamiento. (Lo mismo 'Spider-Man: No Way Home'), etc. etc.

-----------------------------------------------------------

