Puñetazo de Alberto Fernández para evitar el knock out

Dos veces desde José C. Paz, arropado por Mario Ishii, y ahora desde España, Alberto Fernández lanzó su reelección. Eligió la distancia de la Europa que tanto lo seduce. Es verdad que no tiene otra opción que decirlo ante tamaño adelantamiento de los tiempos en un país donde la histeria electoral se hace presente de forma permanente. ¿De qué forma imagina el Jefe de Estado su propia continuidad? Es un misterio. La foto de la realidad actual no permite ilusionarlo, no sólo a él, sino a nadie dentro del Frente de Todos.