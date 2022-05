Sergio Berni aclara. Dice que ya no está en el Frente de Todos, pero que eso no le impide su continuidad como ministro de Seguridad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. También confirma que se fue del kirchnerismo espantado "porque dejó de ser lo que era". Explica que ese espacio "incorporó gente" con la que no comparte la forma de pensar. "Por ejemplo, Alberto Fernández", confirma. Aunque dice que la "lista es larga". Más tarde mencionará a Juan Grabois.