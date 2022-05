Sergio Berni a fondo: Plantea autogolpe de Alberto Fernández

“No se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde. Algunos no entienden que la función pública es una función de servicio”, agregó muy enojado por las acusaciones que provienen desde la Casa Rosada donde se acusa al kirchnerismo por "desestabilizar" al Gobierno nacional. Al respecto, acusó: "El golpe se lo está haciendo Alberto Fernández a sí mismo. Creo que la torpeza que estamos viendo últimamente no es más que atentar contra sí mismo y contra su gobierno. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Me parece que hay que sincerar una situación en la que el único perjudicado es el pueblo argentino".