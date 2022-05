Cristina Kirchner: "No es una pelea, hay debate de ideas"

En ese orden se quejó por la lectura que hacen los medios sobre las diferencias en el oficialismo y le sumo una experiencia personal cuando indicó que estuvo "ocho años en la Casa Rosada atajando penales y esquivando tiros”.

L6GSHXMUMFEFDGBMQ4THSPB6C4.jpg Cristina Kirchner no dudó en cuestionar la eficiencia del plan económico de Martín Guzmán

Capitulo: Economía en la mira

Respecto de la economía la funcionaria atribuye “la verdadera causa” de la escalada inflacionaria a la “escasez de dólares” en el país y no el aumento de la emisión monetaria al tiempo de esa manera cruzó a la oposición que habla de que los precios suben porque el gobierno activa la “maquinita”. “La escasez de dólares es la verdadera causa de la disparada de los precios”, repitió.

Cristina Fernández, enfatizó que “el principal problema que tiene la Argentina es la economía bimonetaria” y propuso solucionarlo "con un gran acuerdo político”.

Nuevamente se puso en un primer lugar cuando consideró las críticas en su contra: “De mí dicen: Es mala, es mala, es mala’. Tengo muchísimos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas”.

Para seguir con ejemplos sobr que no hay disputa de poder en el Gobierno, la titular del Senado contó dos infidencias. Una se relacionó con Eduardo “Wado” De Pedro y la segunda con Máximo Kirchner y Andres “Cuervo” Larroque.

“El Presidente quería llevar como jefe de Gabinete a “Wado” de Pedro y yo le dije que no. Él fue un excelente funcionario mío, fue Secretario General, creía que le faltaba. Tal vez en el ministerio del Interior puede ayudar más. ¿En serio me hablan de disputas de poder?”, detalló sobre el primer recuerdo.

Luego siguió con el segundo caso:

Nuestro Presidente lo llama al presidente de nuestro bloque, a Máximo Kirchner, y le dice que quería que el ministerio de Desarrollo Social luego de la salida de Daniel Arroyo lo ocupara Larroque. ministerio de Desarrollo Social: planes, tarjeta social, un millón de planes. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Al Cuervo lo voy a dejar con Axel… ponelo a Juanchi Zabaleta. Me parece que algunos y algunas debería revisar editoriales. Cuánta mediocridad y chatura hay

Pero sus acotaciones no terminaron ahí. La expresidenta repasó la situación económica y social del país y dejó duros comentarios apuntados contra Martín Guzmán, sin dar nombres.

Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos.

Y agregó:

Hay un modelo en Latinoamérica exportador de producción con bajos salarios. Todos sabemos qué hay economías de esta naturaleza. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando

En su prolongado discurso la Vicepresidenta se hizo un lugar para hablar de la Corte por el fallo que ordenó volver a la vieja composición de veinte miembros en el Consejo de la Magistratura y lo comparó con la negativa a subir el número de integrantes del máximo tribunal.

“¿No será que al poder le conviene poquitos?”, dijo en alusión a los cuatro miembros del máximo tribunal. Después fue contra Horacio Rosatti: “Un presidente que se termina votando a sí mismo, declara inconstitucional el Consejo y se convierte en su presidente”.

A too esto, sobre el fallo que declaró inconstitucional la composición del Consejo y reactivó la vieja integración, dijo: “Exhumó una causa después de 16 años y resucitó una ley cuan "Lázaro, levántate”.

Cristina Kirchner volvió a criticar el funcionamiento de la Justicia y puso como ejemplo de abuso la medida cautelar contra el decreto que declaró servicio público la telefonía móvil y habilitó un mayor control de las tarifas que fijan las compañías. “Todos los meses te revientan la cabeza con aumentos”, afirmó y culpó de ello a la Justicia.

