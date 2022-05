Conductora de El Nueve chicanea a Viviana Canosa

image.png Romina Manguel, periodista de Canal 9 que apunto contra Canosa.

No la quiero subestimar, boluda no es. Pero se deja usar, digamos, en el mejor sentido del término. Le rinde que la usen de esa manera. Hasta qué punto lo va a poder sostener, no sé. Espero que no siga ese camino y no se tiente más por ese camino.