El dato alarmante de Alberto Fernández que es viral en redes

“Lacalle Pou en Uruguay gana US$ 10.896, Gabriel Borich en Chile gana US$ 8.403, Andrés Manuel López US$ 5.780, Bolsonaro US$ 5.025 y Pedro Castillo en Perú gana US$ 3.150, que igual es un 50% más que Alberto”, continuó resaltando Guthmann sorprendido.

Lo preocupante de este dato no es cuánto gana Alberto a fin de mes, sino la estrepitosa caída de ingresos en Argentina. “El presidente gana menos que un taxista en Madrid o que un lavacopas en Nueva York. El salario mínimo pasó de ser el más alto en la región en 2017 a uno de los más bajos en 2022. Es que los sueltos en la Argentina están enterrados, ¿sería hora que los rescaten no?”, concluyó el periodista.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCdMQrd-A-jl%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO0G8wASuKMWFaYvNKQQ1LCTXciHrMu6y6ZCtzFWDWsRVqbDbD9cmLOlPSqsOzDMMBB3OJkCMtj4Gz3F0tZAVzTWK2kNirTMVEHAuYvmQHfSF7UtsTejAui0IuwX8wulueU2fds4YyAI4BaHSRVZCX4bk3pBRk3ImWvVuouvX7YbaoSVpoZD View this post on Instagram A post shared by Nicolas Guthmann (@nicoguthmann)

Así este vídeo sorprendió a todos los argentinos y se hizo viral, ya que la población nota la devaluación de la moneda en el país, llevando a que mes a mes se ajusten los sueldos proveniente de la inflación que se vive.

---------------------------------------------------

Otros contenidos de Urgente24:

¿Trampa de Guzmán? "Artilugio contable" en las metas del FMI

La inflación, y lo que todavía no vimos...

River transformó en figura a Armani y no faltaron los barras

Habla Cristina Kirchner a solo días de asumir la presidencia