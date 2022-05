Ernesto Tenembaum: "Cristina lo quiere derrocar a Alberto"

Luego, insistió en ese concepto (audio).

“Estamos viviendo un momento histórico en el que un sector que se referencia en la vicepresidenta de la Nación está intentando derrocar al presidente que ellos mismos eligieron”, dijo.

El periodista aseguró que no le gusta hablar de “golpe de Estado” a la ligera, pero esta situación es “lo más parecido a un golpe de Estado que ha pasado dentro de una fuerza democrática”.

tenembaum.jpg Ernesto Tenembaum.

Se volvió a referir a Larroque, de quien puso en duda su peso político. “Yo sé que lo conoce el mundillo político, pero fuera de ahí ¿Quién carajo es Larroque?”, se preguntó Tenembaum.

“Es un militante político de toda la vida, pero no es muy popular. Si fuera a una elección, probablemente no lo votaría nadie. Hace muchos años es el secretario general de La Cámpora. Pero no lo votó nadie", dijo.

"Lo designó Máximo Kirchner ¿Y por qué Máximo Kirchner es el capo de La Cámpora? Tampoco lo votó nadie. Un día le dijo al padre que quería fundar una agrupación juvenil y el padre le puso la plata para hacerlo”, completó.

