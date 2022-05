Habla Cristina Kirchner a solo días de asumir la presidencia

cristina kirchner alberto fernandez sergio massa.webp Cristina Kirchner y Alberto Fernández mantienen una interna cada vez más tensa.

Cabe recordar que en su última aparición pública, Cristina Kirchner interpeló a Alberto Fernández con una dura frase: "Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia".

Interna al rojo vivo

En los últimos, la interna oficialista ardió con declaraciones cruzadas entre albertistas y camporistas. Hace una semana, Andrés 'Cuervo' Larroque disparó contra el ministro de economía, Martín Guzmán, al señalar que "nadie lo votó". Lo que provocó la reacción del piquetero Luis D’Elía que, por Twitter, apuntó con la misma munición de usó Larroque: "Al 'Cuervo' Larroque tampoco lo votó nadie".

La tensión escaló luego con el discurso que dio Máximo Kirchner en el plenario del Partido Justicialista bonaerense que, retomando la línea discursiva de Larroque, cargó contra Guzmán:

¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?

El dirigente piquetero Luis D'Elía -de nuevo por Twitter- salió en defensa de Guzmán y el Presidente acusando al diputado nacional de tener un "discurso funcional a la derecha". "El discurso público de Máximo Kirchner intentando crear desesperanza en el Pueblo tiene que ver con sus ambiciones electorales de cara a 2023 y es funcional a la derecha macrista", añadió.

Larroque.jpg Larroque (La Cámpora) fue uno de los que más dardos tiró a Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

El martes, Andrés 'El Cuervo' Larroque le apuntó a Alberto Fernández al declarar que el gobierno es del kirchnerismo. El Presidente, desde un acto en La Pampa, le respondió: "Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno. El dueño es el pueblo, nosotros sólo representamos a ese pueblo".

Otro que habló fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien apuntó al kirchnerismo: "No tengo claro si quieren voltear o no al Presidente. Ojalá que no, porque si es así termina todo para el carajo", dijo sugiriendo un posible intento de desestabilización para forzar una salida anticipada.

"No hay forma de que las cosas puedan detenerse ahora", opinó en diálogo con C5N, y completó: "Si pasa, la Argentina va entrar un oscuro callejón del que no sale más", completó.

El ministro de Seguridad se pronunció también sobre la "debida lealtad al Presidente" y manifestó:

Voy a pelear con él con lo que sea. Lo que está haciendo es lo único que tiene la Argentina para ofrecer a los que no tienen nada. Voy a pelear con él con lo que sea. Lo que está haciendo es lo único que tiene la Argentina para ofrecer a los que no tienen nada.

Y agregó: "Él logró hacer magia con nada".

Aníbal Fernández explicó que "es verdad que compusimos una estructura política donde Cristina puso la parte más importante. Pero el resto de las cosas dependieron de Alberto. Solo porque hoy no lo hacen tomar la sopa, solo por que no es obediente como quieren, no es suficiente para faltarle el respeto como lo están haciendo".

La gira de Alberto Fernández

Alberto Fernández avión.jpg Pese a la interna en el oficialismo, Alberto Fernández inicia una gira por Europa la semana que viene y deja a Cristina Kirchner a cargo del Ejecutivo.

El presidente Alberto Fernández viajará la semana próxima a Europa donde visitará España y Alemania, en una mini gira de 4 días, en la que se encontrará con el presidente español, Pedro Sánchez, y con el primer ministro alemán, Olaf Scholz.

Aunque todavía no se cerraron los contactos diplomáticos hay probabilidades de que también haya visitas a Francia y a Italia.

El Poder Ejecutivo durante esos cuatro días quedará a cargo de la vicepresidente Cristina Kirchner, con quien el mandatario no se habla desde hace dos meses en medio de una interna que crece.