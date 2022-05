Aníbal Fernández, contracara de Andrés Larroque

Aníbal Fernández también apuntó a quienes "buscan menoscabar la imagen del Presidente" y analizó que "puede que muchos no estén de acuerdo con la toma de decisiones pero no por eso tienen que faltar el respeto", en respuesta a los duros dichos de Andrés Larroque.

Como Alberto Fernández, que aseguró que la presidencia no es colegiada y es quien manda, el ministro remarcó el cargo del Jefe de Estado. "Alberto Fernández les confirió a la mayoría una responsabilidad, dándoles el cargo que están ejerciendo. Eso hay que respetarlo. Si en ese marco no quieren impulsar algún tipo de medida que se les impone, se pueden ir", dijo.

Defendiendo a Alberto Fernández

En cuanto a los trascendidos de la reunión del gabinete donde Juan Manzur pidió que quien no esté convencido con el rumbo del gobierno debería dejar su lugar, Aníbal Fernández aseguró que "no existe lugar para que uno no ponga el hombro".

El ministro luego habló de su lealtad a los presidentes con quienes trabajó: "¿Por qué no creería en Alberto Fernández?, ¿Por qué no lo defendería como lo hice con Duhalde, Kirchner y Cristina?", se preguntó. "Voy a pelear con él con lo que sea. Lo que está haciendo es lo único que tiene la Argentina para ofrecer a los que no tienen nada", sostuvo, y agregó: "Él logró hacer magia con nada".

Contra Andrés Larroque

Larroque.jpg Andrés Larroque se ha convertido en una de las voces más críticas de la administración de Alberto Fernández.

Luego, Aníbal Fernández apuntó contra las frases de Andrés Larroque, quien sostuvo el martes que la elección a dedo de Alberto Fernández por parte de Cristina Fernández de Kirchner para encabezar la fórmula presidencial lo convertía en un mandatario con poder prestado. "Nadie puede decir que lo pusieron en donde está. Eso habla de una nivel de esquizofrenia superlativo”, dijo.

"Sí, es verdad que compusimos una estructura política donde Cristina puso la parte más importante. Pero el resto de las cosas dependieron de Alberto. Solo porque hoy no lo hacen tomar la sopa, solo por que no es obediente como quieren, no es suficiente para faltarle el respeto como lo están haciendo", arremetió.

El apoyo a Martín Guzmán

martin guzman.webp Aníbal Fernández dijo que el "ataque" a Guzmán es solo para molestar al presidente.

Por último, volvió a apoyar a su par de Economía, Martín Guzmán, otro de los apuntados de la administración Alberto Fernández. "A Martín eso le llueve. No le importa que lo apunten. Es un tipo con cabeza, que está convencido de lo que quiere para su país", sostuvo el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Y manifestó que hay un "error de interpretación", ya que los cuestionamientos a Guzmán tienen como finalidad molestar al Presidente. "El tema no es con Martín. El tema es con el Presidente. La intención es voltear a ese muñeco para joderlo a él. Eso no nos tiene que quitar musculatura para tomar decisiones. Digan todo lo que quieran pero no pongan palos en la rueda", finalizó.

-----

