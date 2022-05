Javier Milei: "Cristina tus economistas son burros, echalos"

Apenas habló CFK explicando su teoría falsa sobre la baja inflación, Javier Milei le respondió de inmediato:

Hola Cristina, recién te escuché y si me permitís te sugeriría que despidas a los economistas que tenés al lado porque son unos verdaderos burros, unos burros totales. Te dieron un cuadro para intentar mostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI (Producto Bruto Interno). Cristina ¿sabés lo que significa el cuadro que te mostraron? Que son recontraestables los agregados monetarios en término de PBI y como no hubo expansión del PBI, porque el PBI no se expande desde 2011, significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria. Por lo tanto, Cristina, te mandaron un cuadro que en lugar de probar que no funciona la teoría monetaria en la inflación, todo lo contrario.

https://twitter.com/JMilei/status/1522692740844240897 BIBLIOGRAFÍA ADULTERADA

Ustedes representan lo más rancio del modelo de la casta que ha destruido este país en los últimos 40 años. Políticos ricos y ciudadanos pobres.

Si nosotros llegamos al poder vamos a derrumbar todas y cada una de las atrocidades que han cometido.

VLLC https://t.co/o2f9vVpdyX — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2022

