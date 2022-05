Elon Musk abre las billeteras de la Cofradía de Amigos ricos

El fondo de riqueza soberana de Qatar ha invertido cientos de millones en Twitter luego de la compra de la plataforma de redes sociales por parte del multimillonario Elon Musk.

Qatar Holding LLC, fondo de riqueza soberana de Qatar, ha invertido US$ 375 millones en la 'vaquita' en Twitter. Qatar Holding LLC es propiedad de la Autoridad de Inversiones de Qatar.

La plataforma de criptomonedas Binance ha invertido US$ 500 millones, según el archivo de la SEC. Es uno de los intercambios de criptomonedas más populares en Israel, con expansión global.

Alexander Tamas.jpeg Alexander Tamas, Vy Capital.

El príncipe saudita Alwaleed bin Talal, uno de los mayores accionistas de Twitter, transferirá sus acciones actuales a una participación en Twitter como entidad privada, según la presentación de la SEC. Talal originalmente se opuso a la compra de Twitter por parte de Musk, pero luego dijo que Musk será un "excelente líder".

Los partidarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también celebran el movimiento de Musk por la amistad en el programa espacial de Turquía.

La lista muestra cómo Musk ha aprovechado sus conexiones en Tesla y sus otras empresas para atraer a los inversores, ya que los grandes grupos de capital privado que normalmente financian compras apalancadas se han mantenido alejados hasta ahora.

Cuando Musk anunció la oferta a finales de abril, Twitter dijo que pagaría US$ 21.000 millones en efectivo y financiaría el resto con una deuda de US$ 25.500 millones, incluido un préstamo de US$ 12.500 millones contra sus acciones de Tesla.

Al principio, Musk trató de aprovechar a los grandes inversores de capital privado. Después de varias conversaciones con los titanes de las adquisiciones, todos, excepto Brookfield Asset Management, aprobaron, según personas informadas sobre el asunto.

El problema, dijeron esas personas, era la falta de claridad en torno al plan de Musk para reorganizar Twitter, así como la duda sobre cómo ejercer influencia real sobre Musk en el caso de una empresa que no cotizará en Bolsa.

Entonces Musk recurrió a sus amigos con un argumento simple: les hizo ganar miles de millones, pueden confiar en él.

La participación del 1,5% de Ellison en Tesla le ha hecho ganar más de US$ 10.000 millones, por ejemplo.

El administrador de fondos Ron Baron, de Baron Capital Management, ha ganado más de US$ 7.000 millones desde que respaldó a Tesla en 2014, y ahora le dio un cheque por US$ 100 millones a Musk para Twitter.

El dinero en efectivo se destinará a reducir la deuda que asume la oferta, en particular el préstamo de margen de Musk, que ahora se ha reducido a US$ 6.250 millones.

Tras la nueva inyección de capital de los amigos de Musk, el componente de capital de la transacción es de US$ 27.250 millones.

Reducir el tamaño del préstamo de margen, que está garantizado con las acciones de Tesla de Musk, alivia la presión sobre el emprendedor sudafricano.

Desde que reveló su participación en Twitter, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos retrocedieron 25% en comparación con una caída del 10% en el índice de referencia S&P 500.

Alwaleed bin Talal.jpg Príncipe Alwaleed bin Talal en su avión privado.

“Tenía derecho a reducir el [préstamo de margen] y sólo pagar las comisiones de compromiso en el futuro sobre el monto reducido, por lo que aprovechó esa oportunidad”, dijo una persona familiarizada con el financiamiento.

“Cualquiera que haya invertido en Tesla debería sentirse un poco mejor de que [menos] acciones de Tesla van a ser ejecutadas porque él ha reducido el préstamo de margen (es un prendario)”, agregó la persona.

Incluso después del nuevo capital, Musk aún tendrá que pagar poco más de US$ 20.000 millones para completar la transacción.

Musk ya vendió US$ 8.500 millones en acciones del fabricante de automóviles, que podría incluir en el acuerdo de Twitter. Su participación del 9,6% en Twitter representa US$ 3.700 millones al precio de cotización del jueves 05/05.

Eso deja alrededor de US$ 8.000 millones adicionales para completar el trato.

No está claro dónde Musk recaudará ese dinero. Pero nadie duda que Musk sabe cómo hacerlo.

Las inversiones de firmas de capital de riesgo, incluidas Sequoia, DFJ y Andreessen Horowitz, fueron impulsadas por la creencia en su exitoso historial en sus otras empresas.

Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz, dijo que invirtió porque creía en "la brillantez de Elon".

Sequoia dijo que Musk tenía una "oportunidad de impulsar una innovación significativa de productos que ayudará a desbloquear todo el potencial de Twitter como una plataforma global que conecta el mundo".

Sequoia, Vy y DFJ Growth participaron el mes pasado en una ronda de financiación de US$ 675 millones para la puesta en marcha de The Boring Company, de Musk. También han respaldado a la compañía de cohetes SpaceX, de Musk.

Hasta ahora, el único grupo de capital privado que financia la adquisición de Twitter es el brazo de riesgo de Brookfield, que aportó US$ 250 millones. El grupo canadiense anunció planes para construir una urbanización en Texas junto con Tesla Energy, la división de energía limpia del fabricante de automóviles.

Josh Raffaelli, socio gerente de Brookfield Growth, herramienta de riesgo del holding, escribió en LinkedIn: “Estamos encantados de apoyar a Elon una vez más. Financiamiento asegurado.”

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la inversión fue motivada por la fe en Musk como empresario visionario, la alineación con sus objetivos filosóficos para Twitter y el deseo de integrar la tecnología criptográfica en la plataforma de redes sociales.

“Es un cheque en blanco”, dijo Zhao al Financial Times. “Después de la inversión. Elon descubrirá lo que quiere hacer y lo apoyaremos. Él es uno de los tipos más inteligentes de la Tierra, probablemente", agregó.

