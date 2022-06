Cosas que debes saber del café con limón y nadie te dice

No puedo pensar en un solo beneficio de agregar limón a su café. No puedo pensar en un solo beneficio de agregar limón a su café.

Cassetty dijo:

"De hecho, consideraría este comportamiento como una señal de alerta para los trastornos alimentarios. Comer para perder peso no debe ser restringirse u obligarse a comer o beba algo que no sea apetecible. Esa es una señal de que no está desarrollando hábitos sostenibles y también sugiere que está dispuesto a priorizar la pérdida de peso sobre su bienestar ", dijo.

Según Business Insider, Pierre Dechelotte, presidente de la Sociedad Francófona de Nutrición Clínica y Metabólica (SFNCM) dijo en AFP:

“El café, ya sea frío o caliente, nunca te ha hecho perder peso. Estimula el ritmo cardíaco y te hace gastar un poco más de energía. Demasiado café también puede provocar insomnio e incluso problemas cardíacos".

Pierre tampoco le da crédito al limón para bajar de peso, y menos a la combinación de ambos alimentos en una misma bebida.

La pérdida de peso es un proceso complejo, lleva tiempo e implica hábitos saludables, como comer sano, dormir bien, hacer ejercicio físico y controlar el estrés.

Alivio del dolor de cabeza

Otra creencia es que el café con limón serviría como remedio natural para aliviar el dolor de cabeza, pero no se sustenta en datos científicos, hasta ahora.

Sobre esta bebida, el portal Mejor con Salud indica:

"Si bien se sabe que combinar la cafeína con la medicación puede amplificar los efectos de los fármacos, el limón no ejerce ningún beneficio al respecto".

Además, según un estudio publicado en 'The American Journal of Medicine', beber tres o más porciones de bebidas con cafeína al día se asocia con la aparición de un dolor de cabeza en ese día o al día siguiente en pacientes con migraña episódica.

También, Clínica Mayo advierte:

Si bebes demasiada cafeína con demasiada frecuencia, con el tiempo podrías tener dolor de cabeza por la abstinencia. Y si tomas cafeína muy tarde, podría alterarte el sueño, lo que a su vez puede afectar las migrañas.

Control de la diarrea

Una tercera creencia es usar el café con limón como bebida natural para controlar la diarrea. Y tampoco parece estar respaldada por la ciencia.

Y es que, la cafeína aumenta los movimientos de los intestinos y acelera las ganas de ir al baño.

El sitio especializado Medical News Today dice:

Las bebidas con cafeína, como el café, pueden sobreestimular el sistema digestivo y empeorar los síntomas de diarrea.

Asimismo, Sue Heikkinen, dietista, explica a Eat This, Not That!:

"Algunas personas juran que su taza de café de la mañana 'hace que sus intestinos se muevan', pero este efecto no es deseable si tiene diarrea".

