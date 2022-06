No fue la noche que esperaba Javier Milei

Hace tiempo que los adversarios de Milei esperaban un traspié. El interrogante es cómo reacciona Milei ante una situación adversa. ¿La subestima? ¿La exagera? ¿Cómo consigue que su próximo evento, en San Miguel de Tucumán, sea diferente al del club El Porvenir?

Tampoco fue una catástrofe. ¿Se trataba de reunir a 20.000 personas? ¿Sólo esa medida importa? ¿El volumen de masas impone el resultado? Por cierto que no. Si había 1.500 o 12.000 no es el tema. Falso. El verdadero dilema se refiere a

si Milei extravió su discurso disruptivo,

si perdió la capacidad de sorprender en forma positiva,

si persistirá enredado en temas que no resultan el meollo de la crisis nacional,

si le molesta entrar a boxes para buscar un mejor 2do. semestre.

¿Habrá recriminaciones domésticas? En estas ocasiones se reconoce al líder. Si él reaccionara con serenidad, hasta podría permitirse convertir una mala noche en el anticipo de nuevas victorias. Pero no es fácil porque hay que moverse rápido y el próximo paso debe ser correcto.

https://twitter.com/becafleitasok/status/1535483089870131200 Mientras otros se esconden y se apuntan con el dedo. Acá hay 2 guerreras fieles que no abandonan y ninguna se presto a especular nunca. En las buenas y las malas acompañamos al león @JMilei#VLLC pic.twitter.com/N0NobcjWLj — Rebeca Fleitas (@becafleitasok) June 11, 2022

¿Puede escuchar al equipo de colaboradores que él eligió? Aquí aparecen algunas dudas. Por ejemplo, seguir hablando de órganos es una tontería. Ya se lo habían explicado pero horas atrás él insistió y sin haber mejorado su enfoque. ¿Cuánto confía en su equipo?

¿Milei puede volver a entusiasmar? Unos dicen que sí, porque la crisis seguirá profundizándose y Milei es una expresión del desencanto popular creciente. ¿Por qué, entonces, no regresar al comienzo? Otros afirman que no podrá hacerlo, porque 'el Sistema' ya reaccionó y no será sorprendido nuevamente.

¿Será que, de pronto, las convocatorias atípicas de Milei comienzan a parecerse a las de 'la Casta'? Esto es muy relativo. Pero en el estadio de El Porvenir hubo quejas de 2 accesos diferentes, uno más popular y otro más VIP.

En cualquier caso, una crisis es una oportunidad. En esta ocasión, de crecer. No fue la noche que esperaba Milei. Pero le sucedió en junio de 2022 y se vota en octubre de 2023.

https://twitter.com/CarlosKikuchi/status/1535464591634964482 Fresco y Batata, flan, helado de vainilla y tirsmisú.

Todos con Javier Milei 2023!!! pic.twitter.com/gpZ7n6h3HF — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) June 11, 2022

¿Se trata de alentar a los jóvenes y concederles más participación? ¿Cuáles jóvenes? ¿Cuánto suman los nuevo aliados? No, no fue un sabotaje interno. Es casi una expresión del debate incipiente.

Luego, es evidente que hay gente que fue aliada y quizás ya no lo sea. O quizás el proyecto que imaginan no sea el que pretende el candidato. Habrá que definir quiénes participan y bajo qué condiciones. ¿Para que sumar gente que resta?

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1535470370953826304 La Nación relata cómo llegamos al acto de Gerli de Javier Milei y describe la importancia de nuestra linea interna dentro del liberalismo, Avanzan los Aliados, y los enfrentamientos con el entorno de Milei. https://t.co/E8OdmhEJ8F — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 11, 2022

En la gestión empresarial, que él conoce, se trata de 'ser flexible' y no rígido, y moverse más rápido que el problema. La gran definición que se espera ahora de él es hacia dónde. Ahí se verá si su ambición tiene fundamentos o sólo fue una ilusión pasajera.

Ya que pasará por Colombia, una convicción: en la Argentina hay enormes posibilidades para un candidato antiSistema, tal como los que protagonizan el balotaje colombiano.

Pero también un antiSistema requiere metodologías y profesionalismo. Ojo con esto.

