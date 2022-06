En A24: Diego Bossio vs. Javier Milei, por los órganos

El debate escaló de tono cuando Diego Bossio le preguntó a Javier Milei si su idea era ponerle un precio a los órganos, luego de que el libertario explicara que enmarcaba su iniciativa en términos de mercado. Ante tal cuestionamiento, Milei lanzó: "¿Cuál sería el problema de ponerles precio? Lo que cuenta al final del día es si va a haber más o menos órganos, y va a haber más".

image.png Javier Milei y Diego Bossio en A24.

"Yo no tengo la culpa de que la gente pueda internalizar cómo funciona un proceso de mercado", lanzó Milei, chicaneando a su adversario. Bossio, sin perder los estribos, contestó: "Vos crees que el mercado va a resolver el problema de los órganos. Yo tengo otra mirada".

"Vos me estás hablando de que el mercado no lo resuelve cuando está regulado. Justamente es la demostración palmaria que la regulación lo que está haciendo en este caso es matar gente. Bueno, sigan con esa idea de matar gente, qué quieren que le diga", espetó el econmista libertario.

Si bien Milei comenzó diciendo que su postura era amparada por los datos, no pudo mencionr algún país que haya desarrollado el mercado de órganos que él propone. Cabe destacar que el grupo íntimo de Milei le ha aconsejado que no insista con el enfoque libertario sobre órganos porque es muy controvertido pero Milei evidentemente no ha considerado el consejo.

image.png Marcela Pagano y Edi Zunino, los conductores de Para que sepas en A24.

La campana salvó a Javier Milei, quién quedó muy expuesto luego de esa respuesta. El debate se cerró a pedido de los conductores de A24, que le dieron tiempo al diputado de La Libertad Avanza para que volviera a chicanear a Diego Bossio diciéndole que "no sabía lo que era el mercado".

