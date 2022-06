Tras lo ocurrido en el Porvenir, le tocó a Comunicaciones

Según trascendió, algunos jugadores recibían dinero por meter goles en contra y otros por tirar la pelota al córner en cierta cantidad de oportunidades. Uno de ellos sería el nexo con las casas de apuestas y le informaba a sus compañeros lo que debían hacer, a cambio de entre 100 y 300 dólares.

“Esto no lo vi nunca en mi vida. Es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya hicimos la denuncia en la Comisaría y llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA”, declaró Luis Parieti, abogado de El Porvenir a TN. “El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12 mil”, agregó.

COMUNICACIONESESCANDALOAPUESTASDEPORTIVASFOTO3.jpg Comunicaciones quedó involucrado en escándalo tras conocerse que dos jugadores fueron acusados de ir a menos en los últimos partidos por apuestas deportivas.

Luego de una seguidilla de malos resultados y de sospechas por el rendimiento de algunos jugadores, dentro del vestuario de El Porvenir hubo fuertes encontronazos, hasta que uno de los futbolistas se quebró y confesó que había cobrado dinero por apuestas, luego otros reconocieron lo mismo y el resto los echaron a las piñas. Luego, se les rescindió el contrato. “No ganamos ningún partido, la sospecha es que cobraron plata en los siete partidos, habrá que comprobarlo. Todavía no queremos decir los nombres de los jugadores hasta que la Justicia no haya actuado como corresponde, pero ya fueron echados del club y se hará la denuncia en el Tribunal de Disciplina para que reciban las sanciones que correspondan”, contó Parieti. “Si el Tribunal de Disciplina comprueba que los jugadores cobraron dinero, no van a poder jugar más al fútbol ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Queremos limpiar el nombre del club porque hay versiones que involucran al presidente Merelas y no es así. No tiene nada que ver. Incluso, está muy afectado y quiere ir a fondo contra los jugadores que mancharon el nombre del club y del fútbol argentino”, destacó.

COMUNICACIONESESCANDALOAPUESTASDEPORTIVASFOTO5.jpeg Comunicaciones quedó involucrado en escándalo tras conocerse que dos jugadores fueron acusados de ir a menos en los últimos partidos por apuestas deportivas.

El 29 de marzo, en su cuenta personal de Twitter, el periodista Pablo Carrozza anticipó que se venía uno de los escándalos más grandes de la historia del fútbol argentino: “Un equipo entero habría ido para atrás. Los acusan de haberse dejado ganar para cobrar una suma importante de dinero en un sitio de apuestas clandestinas”.

Por la quinta jornada del torneo Apertura de la categoría, la cual es semi-profesional en el ámbito doméstico, El Porvenir, de camiseta blanca y negra a bastones, visitó a Puerto Nuevo y perdió 2-1. El primer gol del partido, en favor del local, fue en contra. A la siguiente fecha, condenado por los malos resultados del primer equipo, el director técnico Ariel Perdiechizi dejó su cargo tras la derrota a manos de Argentino de Merlo.

El exentrenador del club del escándalo manifestó en declaraciones que concedió al Diario La Nación que percibió ciertas situaciones poco comunes en el ambiente, que lo llevaron a presentar su renuncia: “Desde que llegué al club, hasta el día de la fecha, sucedieron cosas extrañas. Esto que pasó es una sorpresa, nunca imaginé que podía pasar. El primer tiempo del partido con Puerto Nuevo fue bastante extraño, si bien no tuve la sensación de que estaban yendo para atrás, sabía que algo raro pasaba, no había actitud en los jugadores de correr o de disputar una situación normal de juego”. La decisión de irse del club estaba tomada, pero, luego de una charla con los referentes del plantel, se decidió prolongar el ciclo una fecha más. En cuanto a las apuestas clandestinas, Perdiechizi otorgó un dato que empieza a esclarecer aún más el panorama: “El club trajo sponsors y dentro de ellos, paradójicamente, hay uno que se llama BetConnections, de apuestas, que funcionaba como un pseudo gerenciamiento. Yo no tengo por qué meterme, no me compete dentro de mi función en el club, pero me pareció extraño que justamente esas personas no querían que continúe en mi cargo”.

El exorientador táctico de San Martín de Burzaco y otros equipos del Ascenso añadió: “Uno se siente dolido por la situación, con mi salida se quedaron diez familias sin trabajo, que son mis colaboradores. Espero que todo esto salga a la luz con la decisión que tome la AFA o la Justicia. Desde el club no se comunicaron conmigo para solidarizarse”.

Al ser una divisional lejana a las grandes luces de la Primera División, los sueldos están puestos en contexto a la jerarquía que ocupan. En promedio, el sueldo de un jugador ronda entre los 30 y 50 mil pesos. Las instituciones se nutren de los sponsors o empresas chicas de la zona que quieran acercar un aporte económico para surfear los frondosos importes de abrir su estadio en un día de partido, los costos del operativo policial, el personal médico, y demás ítems que garantizan una correcta organización del evento, según una nota que publicó el Diario La Nación.

Cabe recordar que Comunicaciones se consagró campeón del Apertura de la Primera B Metropolitana semanas atrás y aseguró su plaza en la semifinal por el ascenso.

