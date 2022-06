La verdadera razón del adiós de Florencia Peña a Telefe

Yo sentía que tenía que dar más alegría y que todo lo que podía dar no lo estaba pudiendo dar ahí. Cuando empecé a ser infeliz, agarré mis cosas y me fui Yo sentía que tenía que dar más alegría y que todo lo que podía dar no lo estaba pudiendo dar ahí. Cuando empecé a ser infeliz, agarré mis cosas y me fui

Según la ahora conductora de La Puta Ama, programa del Grupo América, la limitación del programa anterior no la dejaba explayarse y ser como ella quería, por eso se quitó del medio de la contienda por las métricas y dio un paso al costado.

“Yo me fui para venir a un lugar más chiquito, más en donde pudiera ser yo sin la necesidad de estar midiendo cifras siderales, ni de que me tuviera que preocupar por cosas más que hacer un buen programa. Me vine a América a hacer lo que me gusta y ser yo”, analizó la mediática modelo de Divas Play.

image.png Florencia Peña mostrando su personaje mas sensual, distinto al que tenia en su pasado como actriz de Telefe.

Es evidente que el rumbo de Peña, sin despreciar a su antiguo canal, cambió y dio un giro hacia un personaje más sensual y libre, justamente con menores limitaciones a las acostumbradas en un medio de tan envergadura en el mainstream como lo es Telefe, canal de la gigante empresa Paramount.

Ahora la conductora se muestra de manera sensual en las redes y se expresa con chistes e insultos en el prime time del canal competidor, tiene menos ataduras a las que solía estar acostumbrada.

Y si bien en las métricas no hay un éxito como es deseado, a pesar de que subió al pasar los episodios, Peña tomó las riendas de un rumbo que eligió ella misma, poniendo por delante la felicidad propia más que el éxito.

