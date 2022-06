Goza Telefe: Quieren cancelar el mayor éxito de El Trece

Estos comportamientos se volvieron constantes, hasta que Loccisano llegó a su límite. Durante un desafío contra la cantante Militta Bora, el joven se detuvo de golpe y comenzó a respirar con dificultad. "Tengo pánico", gritó, desesperado, y se arrodilló. "No me acuerdo qué pasó, sólo se que me quedé sin aire y que tuve pánico", dijo después en backstage.