Sergei Kiriyenko, el hombre de Vladimir Putin para el Donbas

Interlocutores cercanos al Kremlin destacaron a Meduza que, según su información, Kiriyenko persuadió personalmente a Putin para que no cancelara las elecciones: “Si se cancelan las elecciones, significa que algo anda mal en el país, que las autoridades tienen miedo de sus resultados”, le habría explicado a Putin.

Kiriyenko logró una victoria importante: la votación para gobernadores se realizará en septiembre.

kiriyenko.webp El jefe de la autoproclamada RPD, Denis Pushilin, y Sergei Kiriyenko en la inauguración de una sede humanitaria en Donetsk. 5 de mayo de 2022.

Nuevas tareas

Luego, Kiriyenko recibió un nuevo nombramiento: de jefe adjunto de la Administración Presidencial se convirtió en el curador del Kremlin para el Donbas y los territorios de Ucrania ocupados por las tropas rusas.

En esa tarea él reemplazó a otro jefe adjunto de la Administración Presidencial, Dmitry Kozak (a fines de abril, Meduza informó: "cayó en desgracia" con Putin).

Kiriyenko le explicó al Presidente su visión de la situación con la “operación especial” y cómo podrían actuar las autoridades rusas en el nuevos territorios: "Sus habitantes tendrán que ver que Rusia no ha venido en forma temporal".

Kiriyenko dijo exactamente lo que Putin quería escuchar: “Que Rusia y su liderazgo tienen una misión especial, que todo lo que hace [en la invasión a Ucrania] es correcto”.

Una fuente a Meduza:

Kiriyenko entendió a tiempo cómo encajar en la agenda presidencial. Putin está en la guerra, en la situación en Donbas, la política exterior. Le importan poco los otros asuntos internos, cree que todo está en orden Para mantener un contacto constante con el Presidente hay que encontrar un lugar para usted en esa agenda. Kiriyenko lo encontró. Kiriyenko entendió a tiempo cómo encajar en la agenda presidencial. Putin está en la guerra, en la situación en Donbas, la política exterior. Le importan poco los otros asuntos internos, cree que todo está en orden Para mantener un contacto constante con el Presidente hay que encontrar un lugar para usted en esa agenda. Kiriyenko lo encontró.

Él fue el primero de los curadores del Kremlin en visitar personalmente la RPD, e incluso inauguró un monumento a la “abuela con la bandera soviética” (una referencia a la URSS, que coincide con el objetivo de anexar los territorios ocupados). También acudió al centro de ayuda humanitaria que Rusia Unida abrió en la región de Kherson ocupada por tropas rusas.

donestk.jpg Donestk se prepara para la integración efectiva a la Federación Rusa.

Líderes

Junto a Kiriyenko se desplazó Andrey Yarin, jefe del departamento de política interna del Kremlin, un hombre cercano al FSB, departamento que con la ayuda de los servicios militares y especiales, debería organizar plebiscitos en los territorios ucranianos ocupados para explicitar su pedido de ingreso a Rusia.

Estas consultas populares serían o a mediados de julio o en los comicios rusos del 11/09.

Además de los referéndums, Kiriyenko supervisa otro 'proyecto Donbas': el llamado 'patrocinio' de las regiones rusas sobre varios asentamientos. Por ejemplo, Moscú tomó el 'patrocinio' de Donetsk y Lugansk. A su vez, San Petersburgo sobre Mariupol. El territorio de Khabarovsk sobre Debaltseve. El óblast de Novosibirsk sobre el distrito de Belovodsky (Lugansk).

Este 'mecenazgo' significa asistencia financiera para la reconstrucción de las ciudades y 'tropas de personal' para ocupar espacios relevantes en las administraciones regionales y municipales. Además, los finalistas de la competencia 'Líderes de Rusia', la creación favorita de Kiriyenko, trabajarán como funcionarios calificados en el Donbas.

Luego, el ascendente tecnócrata desarrolla “la imagen de Rusia después de la guerra”, habiéndose invitado a aportar ideas a los científicos y politólogos con el supuesto de tener 2 "imágenes de Rusia": una para la audiencia extranjera y las élites rusas; otra para los ciudadanos rusos residentes en Rusia.

Un grupo de expertos del Kremlin -Instituto Experto para la Investigación Social (EISI)- participa activamente.

Según fuentes de Meduza cercanas a la Administración Presidencial, fue EISI quien propuso la "versión de exportación": Rusia debería presentarse como un "continente de libertad" para la gente de derecha de todo el mundo -desde Silvio Berlusconi a Viktor Orban-, con la que simpatiza Putin.

Una fuente a Meduza:

Al principio, el énfasis [en el desarrollo de una opción de “exportación”] se puso en países con un 'camino especial': Venezuela, India. Estos son países no europeos cuyo liderazgo no quiere tener nada en común con Europa y no se avergüenza de las formas dictatoriales. Pero esto es incomprensible para Putin y sus fuerzas de seguridad: quieren ver a Rusia como una 'Europa correcta, tradicional y de derecha', sin desfiles gay ni la influencia de las minorías y los Estados Unidos. Al principio, el énfasis [en el desarrollo de una opción de “exportación”] se puso en países con un 'camino especial': Venezuela, India. Estos son países no europeos cuyo liderazgo no quiere tener nada en común con Europa y no se avergüenza de las formas dictatoriales. Pero esto es incomprensible para Putin y sus fuerzas de seguridad: quieren ver a Rusia como una 'Europa correcta, tradicional y de derecha', sin desfiles gay ni la influencia de las minorías y los Estados Unidos.

Para 'uso interno', el Kremlin ha desarrollado un concepto: “Rusia devuelve las tierras cuyos habitantes quieren ser espiritualmente rusos”.

Cambio

Los diputados del Consejo Popular de la RPD (República Popular de Donestk) aprobaron el nombramiento de Vitaly Khotsenko como nuevo 1er. Ministro. El anterior 1er. ministro, Alexander Ananchenko, que ocupaba este cargo desde 2018, fue destituido.

El jefe de la RPD, Denis Pushilin, firmó un decreto sobre la renuncia del primer ministro Alexander Ananchenko y su gabinete.

Ananchenko lideraba el gobierno desde octubre de 2018.

Las fuentes del diario Vedomosti aseguran que el nombramiento de Khotsenko se debió a la "insuficiente eficiencia del equipo anterior".

Pushilin le agradeció su fructífera labor como 1er. ministro y lo invitó a liderar el desarrollo del sector público.

Vitaly Khotsenko, desde 2019 se desempeñó como director del departamento de política industrial regional y gestión de proyectos del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa.

Los diputados del parlamento de la república aprobaron su candidatura en un pleno extraordinario.

El decreto sobre el nombramiento de Vitaly Khotsenko como presidente del gobierno fue firmado por Pushilin, el documento ya entró en vigor.

Según explicó el titular de la DPR, el cambio de primer ministro y de gobierno se produjo por la necesidad de fortalecer los procesos de integración.

