Además, en tiempos de WhatsApp está todo documentado. Nadie lo hace público porque no se violan los off pero hay para hacer churros.

¡Mamita! Dejémoslo ahí... Que le discuta otras cosas pero no lo del off. Él cree que la gente no sabe y va construyendo una imagen, pero la gente se da cuenta de todo. Es una cosa ingenua además de incorrecta", completó.

image.png El periodista Eduardo Feinmann chicaneó al presidente Alberto Fernández.

Eduardo Feinmann también lo cruzó a Alberto (y Jonatan Viale al límite)

Durante El Pase de LN+, los conductores Eduardo Feinmann y Jonatan Viale fueron más picantes:

Eduardo Feinmann: ¿Viste que él dice que yo no es afecto al off? Él que es el recontra macho del off desde cuando Néstor Kirchner era presidente.

Jonatan Viale: Estoy tentado de decir algo pero no. No lo voy a decir. Yo vi off del presidente.

Eduardo Feinmann: Perdoname, Alberto presidente ahora haciendo off.

Jonatan Viale: Claro, sisi. Vi a qué hora, a quiénes les manda, qué les decía. Quiero ser respetuoso. ¿Querés que contemos los off de Alberto Fernández a 3 de la mañana? Por favor, muchachos... ¡Vamos! ¿Qué estamos hablando! 'Te mando esto y no digas nada, qué bien que estás'. ¿Estoy mintiendo? No me miren así que parece que soy un loco.

Eduardo Feinmann: No, no, tal cual. Muchos periodistas hacen off con el presidente, que les pasa datos.

image.png Marcelo Longobardi, también sorprendido por la caradurez de Fernández.

Marcelo Longobardi también disparó contra Alberto

El periodista de CNN Radio, Marcelo Longobardi, también se sumó al tema y el off the récord es “una práctica muy común, muy extendida y muy sana que practican todos los políticos” y apuntó contra el presidente: “Echó a su ministro por hacer lo mismo que él”.

https://twitter.com/raultimerman/status/1534337871179616258 De locos. @mauriciomacri mandando mensajes contra @GerardoMorales a sus periodistas en @lanacionmas mientras estan al aire!!! ¿Qué le pasa? pic.twitter.com/ANcBYkoyFe — Raúl Timerman (@raultimerman) June 8, 2022

