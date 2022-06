Preocupación 1 por el segundo semestre: Dolarización

El fin de la cosecha gruesa que viene de cara al inicio segundo semestre está generando una preocupación extra en el mercado, que comenzó poco a poco a dolarizar carteras.

El influyente analista de mercado, Salvador di Stéfano, alertó días atrás:

Hemos realizado un cuadro de los últimos 12 meses, en el que mostramos el déficit versus la inflación, el resultado es que el 87,1% del déficit fue financiado con la emisión. Esto es la base de por qué tenemos un alto nivel de inflación en la Argentina y, probablemente hasta que no cortemos este círculo vicioso, no detendremos los niveles de inflación

En sus famosos análisis posteados en hilos de Twitter, Di Stéfano graficó: "En las últimas semanas estamos observando una caída en la demanda de dinero. La población no desea tener pesos en los bolsillos y los cambia a mayor velocidad por bienes o dólares. Creemos que este comportamiento de la sociedad puede espiralizar a la suba los precios (…) Vamos a ver reacciones alcistas en el tipo de cambio. El mercado siempre se anticipa".

Entonces, aconsejó en base a lo que ya está sucediendo entre las empresas:

Hay que planificar pensando en el año 2024. Los años 2022 y 2023 están jugados. Hay que comenzar a dolarizarse como siempre realizamos antes de las elecciones. Entre marzo y mayo del año 2023 estarán las elecciones provinciales y esto marcará el tanteador de lo que podría suceder en la elección nacional. Hay que comenzar a dolarizarse desde ahora

image.png El dólar comenzó ser demandado por ahorristas. Temor por el segundo semestre.

Preocupación 2 por el segundo semestre: ¿Se adelantan las elecciones?

Mal que le pese a la Casa Rosada, en el Círculo Rojo hoy se debate directamente si el presidente Alberto Fernández podrá terminar el mandato. Si bien es duro plantearlo así, en algún momento en el Frente de Todos deberán tener cuidado a esto que ya es vox populi.

Como decían antes, “o hablamos las cosas como son o pasamos música”.

El oficialismo entró en una dinámica interna que lo único que está logrando es poner en un debilitamiento extremo a toda la coalición gobernante y a su propio presidente Alberto Fernández. En el medio, todo un país expectante.

Quien blanqueó esto sin filtro fue el exvicepresidente de Carlos Menem y exgobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, en busca de un protagonismo que todavía no se termina de descifrar si es solo mediático o también político:

Alfonsín tuvo la grandeza de adelantar la entrega del gobierno; Duhalde también adelantó las elecciones, y me parece que en esta situación que vivimos hay que buscar una solución que le quite a la gente este inmenso peso de inseguridad y falta de futuro Alfonsín tuvo la grandeza de adelantar la entrega del gobierno; Duhalde también adelantó las elecciones, y me parece que en esta situación que vivimos hay que buscar una solución que le quite a la gente este inmenso peso de inseguridad y falta de futuro

“Tenemos un sistema presidencialista con un presidente que no ejerce el presidencialismo, entonces estamos ante una situación muy complicada, donde los propios integrantes del oficialismo están enfrentados. ¿A qué vamos a someter a los argentinos en medio de tantas discrepancias por 18 meses más? Es una pesadilla”, disparó al aire de Somos Radio (AM 530), emisora K, de las Madres de Plaza de Mayo.

En concreto, hay una idea de que las elecciones podrían adelantarse a marzo. Lo cierto es que los gobernadores trabajan para desdoblarlas de la nacional, pero no es seguro lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires. Todo está por verse. En tanto, se profundiza la ola de paros y Fernández toca la guitarra y grita en cada acto que puede.

