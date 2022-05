Desde la Casa Rosada me dicen: Guillermo Hang (de Techint, que blanqueó) es un tío de él (secretario de Comercio Interior) con el que no se lleva desde hace un montón. Entre el secretario de Comercio y el tío, no hay vínculo Desde la Casa Rosada me dicen: Guillermo Hang (de Techint, que blanqueó) es un tío de él (secretario de Comercio Interior) con el que no se lleva desde hace un montón. Entre el secretario de Comercio y el tío, no hay vínculo

De todas maneras, a juzgar por la información del periodista de Perfil, Javier Calvo, no confían en esa versión y "habrá que prepararse durante el fin de semana para leer" noticias de investigación sobre su figura.

Agustín D'Atellis en el BCRA también generó escándalo

A su vez, no cayó muy bien en varios espacios del Frente de Todos -no solo el kirchnerismo- la designación del economista Agustín D'Atellis en el Directorio del BCRA.

Con el paso de los días, se aceleró la viralización de capturas de pantalla de notas de septiembre de 2019 en los que se tituló que D'Atellis fue bloqueado por la propia autoridad monetaria para operaciones de cambio por haber comprado más de US$10.000 en el mes. Es decir, había superado el cepo del entonces presidente Mauricio Macri.

image.png En las últimas semanas, el economista Agustín D'Atellis alertó que la interna política disparó la inflación y que se proyecta al 70% anual 2022. Ahora es director del BCRA.

Recordemos que la lista de compradores de divisas que apareció en la Comunicación “C” 84797, difundida por el Banco Central, fue enviada al sistema financiero después de la amenaza del Gobierno de aplicarles la Ley Penal Cambiaria por infringir la restricción oficial.

"Es increíble, es insólito", le dijo el economista en ese momento, en diálogo con el periodista Pablo Duggan, por Radio 10.

"Mi único hermano vive en el exterior, en Alemania, y se tuvo que ir del país a partir de lo que pasó en los últimos años, de la falta de oportunidades que hay en este país. Tenía que hacer una operación personal, y yo soy el el único hermano que tiene y persona en la que confía y me pidió por favor si le podía hacer esa operación y eso es lo que se hizo. En ningún momento esa operación pasó el límite que dice ese listado. Porque el límite no te deja pasarlo el sistema", se justificó.

"Es algo muy normal", enfatizó D'Attellis.

"Si yo hubiera querido comprar más de 10.000 dólares, el sistema no me hubiera dejado hacerlo. Nunca compré más de 10.000 dólares.Quiero creer que no es un sistema tan ridículo que uno puede tener cinco cuentas en los bancos y comprar 50.000 dólares", agregó.

comunicacion c bcra.pdf

Más contenido en Urgente24

Talleres y Vélez en 8avos: pidieron 'cancelar' a Niembro

Javier Milei cruzó al nuevo troll, Eduardo Feinmann

Boca le dedicó los memes a Salvio, Vignolo y Teo Gutiérrez

Explosivo: Dibu Martínez le respondió a Kylian Mbappé

Un centro de ski de nivel internacional abrirá en Argentina