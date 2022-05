Inflación 100%: "Estás entre hiperrecesión e hiperinflación"

image.png Los economistas vaticinan una inflación del 80% para fin de año.

Guillermo Moreno fue consultado sobre previas declaraciones, en las que pronosticó lo que ocurrirá respecto al acuerdo con el Fondo Monetaro Internacional. "Si cumple con el FMI, la recesión va a ser brutal. Y si no cumple con el FMI, te vas a acordar de Alfonsín, cuando todos los días los precios no tenías manera de pararlos. Estás entre hiper recesión e hiperinflación", manifestó el ex Secretario de Comercio Interior.