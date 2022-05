Martín Guzmán responderá al reclamo de Sergio Massa. Y con creces. El ministro de Economía apurará la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias como demandó -en sendas cartas- el presidente de la Cámara de Diputados. Pero eso no es todo. Desde el Palacio de Hacienda hacen trascender que el decreto incluirá no sólo la exención del tributo a la primera cuota del aguinaldo -a liquidarse en junio- sino también a la segunda, en diciembre.