De acuerdo a lo informado por los portales locales Chivilcoy al día y La Razón, Britos agregó:

"Se ha dicho desde una página opositora, que la Municipalidad esconde hechos delictivos. No solo, la Municipalidad no esconde hechos delictivos sino que he pedido al Fiscal General Dr. Pablo Merola que informe rápidamente a la comunidad, lo que ha ocurrido con la denuncia a la que yo no voy a referirme porque no corresponde que me refiera como Intendente, pero sí tengo conocimiento de lo que ha ocurrido y de lo que se ha investigado".

Lo insólito ahora es que su secretario de Seguridad, Arturo Pertosa, desestimó las afirmaciones del propio jefe comunal y dijo que se desconoce quiénes son los sospechosos del caso. Al responderle a una usuaria en Twitter, dijo:

Camila... Si sabés quienes son los sospechosos, debés aportar la información en la Fiscalía. Aún se desconoce esa información. Gracias Camila... Si sabés quienes son los sospechosos, debés aportar la información en la Fiscalía. Aún se desconoce esa información. Gracias

image.png Una denuncia por violación en grupo, móviles de TV porteños que podrían ir al lugar, un intendente furioso e interna.

Denuncia completa de la policía por supuesta violación grupal

El medio local La Razón accedió a la denuncia completa en la que la víctima cuenta que "no había arreglado en encontrarme con nadie en Bakako's. Fui sola, suponiendo que tal vez alguna de mis amigas también irían. En la confitería me encontré con una conocida que se llama Y.B, que vive en la esquina de mi casa, que estaba con otra chica que se llama C, de la que no sé más datos. Estuve bailando toda la noche cone ellas. En un momento, se nos unió un rato un chico que se llama M.D., a quien conozco desde hace muchos años, pero solo de vista. No sé más nada de él. El pibe bailó un rato con nosotras y se fue".

Del relato se desprende:

"Pasadas las 5 de hoy (21/05), me fui de Bakako's. Salimos con las chicas pero las perdí de vista (...) Mientras estaba adentro me di cuenta que me faltaba el celular de mi cartera. No sé quién me lo sacó. A la salida vi que M.D estaba ahí afuera y le dije que devuelva el celular. Le pedí el teléfono sin saber en verdad quién me lo había sacado. MD me respondió que él no tenía nada, que él no me había agarrado el celular y me ofreció acompañarme hasta mi casa, porque no me quería dejar sola 'en ese estado' (...) pero yo no acepté irme con él (...).

(...) No sé cuánto caminé. Creo que fueron una o dos cuadras y se me puso a la par un auto, nuevo, de color blanco, pero no sé la marca ni el modelo; tampoco la patente.

El conductor bajó el vidrio del lado del acompañante y me llamó por mi nombre y dijo: 'F subí que te llevo'. Yo nunca antes lo había visto ni sé quién es. Él me insistía que me subiera para llevarme a mi casa. Yo primero no quería subir, pero en un momento me dijo en forma intimidante: 'Te conviene subir'. Entonces, me subí El conductor bajó el vidrio del lado del acompañante y me llamó por mi nombre y dijo: 'F subí que te llevo'. Yo nunca antes lo había visto ni sé quién es. Él me insistía que me subiera para llevarme a mi casa. Yo primero no quería subir, pero en un momento me dijo en forma intimidante: 'Te conviene subir'. Entonces, me subí

En el auto no había nadie más. El chico tendría cerca de 30 años, más o menos, alto, delgado, de tez blanca, pelo corto y no me acuerdo más características y llevaba colocada una camisa color blanca. Habríamos hecho unas dos cuadras y él – no sé de dónde sacó una jeringa y me pincho en el antebrazo izquierdo.

Algo me inyectó, pero no sé que era. Me pinchó por encima de la camperita de ecocuero que llevaba colocada. Que el chico me dijo que antes de llevarme a mi casa íbamos a pasar por otro lugar donde había 'joda' y después me llevaba a mi casa Algo me inyectó, pero no sé que era. Me pinchó por encima de la camperita de ecocuero que llevaba colocada. Que el chico me dijo que antes de llevarme a mi casa íbamos a pasar por otro lugar donde había 'joda' y después me llevaba a mi casa

Yo no sé que rumbo tomó, no me acuerdo por cuáles calles manejó, pero en un momento dado, entramos en una quinta que está sobre una calle asfaltada, pero en una zona despoblada. La casa estaba retirada de la calle y se ingresaba por un portón de color gris. Cuando entramos me bajé del auto y el chico también.

Ahí me acuerdo que me crucé con una chica que había visto antes, no recuerdo su cara ni otras características, solo me acuerdo que tenía puesta una pollera corta de color verde. Le dije a la chica que me quería ir a mi casa y ella me respondió “tranquila que después te vas a ir a tu casa, acá vienen muchas chicas como vos”, cuando me dijo “como vos”, no sé qué me quiso decir.

Desde ahí el chico del auto me condujo hasta adentro de la vivienda. Me acuerdo que era el interior, pero no tenía piso, sino que todo era pasto, que mientras el chico me conducía por un pasillo con piso de pasto, se nos unió otro hombre, al que yo nunca vi. Digo que fue un hombre por la voz, tenía voz gruesa, pero nunca lo tuve frente mío Desde ahí el chico del auto me condujo hasta adentro de la vivienda. Me acuerdo que era el interior, pero no tenía piso, sino que todo era pasto, que mientras el chico me conducía por un pasillo con piso de pasto, se nos unió otro hombre, al que yo nunca vi. Digo que fue un hombre por la voz, tenía voz gruesa, pero nunca lo tuve frente mío

El lugar estaba todo oscuro. Esa voz gruesa le dijo al chico del auto 'bueno, ahora arrancá, si ya sabés a lo que está acostumbrada ella' (sic). Que en ese momento entendí que se refería a mí como que yo era una trola. Me di cuenta que se sumaron 3 o 4 hombres más. Eso lo puedo decir por las voces y porque fueron varias manos las que me tocaban el cuerpo, pero nunca les pude ver las caras a los demás, porque todo estaba muy oscuro. Además yo sentía el cuerpo muy débil, estimo que era por lo que me había inyectado el chico en el auto".

