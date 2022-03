Miguel Pesce imita a Lavagna y Roberto Feletti a Moreno

“Muchas de las empresas que producen productos de consumo masivo, que tienen un impacto en el mercado del 80%, en muchos productos están trabajando al límite de capacidad instalada. Y cuando vos tenes un precipicio de US$ 19.000 millones que era la obligación con el FMI de este año y el que viene, no hay quien invierta”.

Si esto fuese cierto ¿por qué demoraron tanto en reprogramar con el FMI? Pesce es inconsistente.

“La gran apuesta es el crecimiento. Podemos tener las mejores paritarias, las mejores políticas sociales, pero si no conseguimos que aquellas empresas que tienen que producir bienes para satisfacer la demanda no inviertan y no aumenten la producción vamos a tener inflación y no crecimiento”.

Supongamos que tien razón en el planteo. ¿Cuál es el estímulo para la inversión?

Por último él se refirió al cepo cambiario. Para retirarlo “hay que mejorar el mercado de capitales. La Argentina no tiene un problema de ahorro. Tiene mucho ahorro. Tiene un problema que no puede transformar su ahorro en inversión. Cuando consigamos eso va a ser un tema clave para superar el cepo”.

Pesce no dijo nada que no se sepa. No explicó qué hizo al respecto. Sigue en el BCRA porque es un amigo de Alberto Fernández.

martin guzman miguel pesce matias kulfas roberto feletti.jpg Equipo económico completo: Un conjunto de perdedores a cargo de la economía de Alberto Fernández. Ya parece el equipo de Mauricio Macri.

Feletti: "Hay tiempo hasta el lunes para que bajen los precios"

Ya que estamos con el estímulo a la inversión privada, recordemos qué dijo el secretario de Comercio, Roberto Feletti, para estimular el optimismo: la cadena alimenticia "tiene tiempo hasta el lunes para rebajar los precios" y, en caso de no suceder, aplicarán todas las sanciones posibles "dentro de la ley".

Un imbécil Feletti, frepasista de 'Chacho' Carlos Álvarez cuyo mérito era integrar el Instituto de Estudios sobre el Estado y Participación (IDEP), dependiente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, por entonces Víctor De Gennaro). Con el Frepaso, Aníbal Ibarra lo hizo director del Banco Ciudad, donde luego llegó a presidente, ya consolidado en el kirchnerismo.

¿Cuál es el mérito de Feletti? Es un contador público amante de la burocracia, a quien Alberto Fernández, cuya Presidencia es un fracaso absoluto, designó para bajar la inflación porque la idea del populismo ignorante es desconocer el impacto monetario del alza de precios que, antes que nada, es desvalorización de la moneda.

"Sufrimos un ataque especulativo, infundado y no tolerable", subrayó Feletti durante una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas para contener la suba de precios.

También reclamó que "se deben aumentar las retenciones a los cereales. De haberlo hecho, se hubiese desvinculado el precio internacional del interno y se hubiera atenuado la suba de precios que se produjo al iniciarse la guerra".

Podría observarse cómo reaccionaron otros países al alza de los precios de trigo y maíz por la guerra en el Este: ¿quién aplicó retenciones?

Al final, Feletti aceptó que no podía seguir diciendo tonterías, y afirmó:

"Es necesaria la estabilidad cambiaria y que el Banco Central aleje expectativas de devaluación; el Ministerio de Economía tiene que armonizar precios, tasas de interés y tipo de cambio para bajar esas expectativas y los Ministerios de la economía real tienen que trabajar para aumentar la oferta de bienes porque en muchos casos los incentivos a la demanda pueden colisionar con la falta de oferta".

El problema central de Feletti es que ante irracionalidades similares, a Guillermo Moreno los empresarios le temían. Todavía nadie le teme a Feletti.

La Coordinara de las Industrias de Productos de Alimenticios (COPAL) rechazó elas acusaciones de Feletti, acerca de que son los responsables de “ataques especulativos”

“Lejos de continuar con el espíritu de diálogo de las reuniones que tuvieron lugar esta semana, se ha dejado en evidencia la insistencia por mostrar a la Industria de Alimentos y Bebidas como única culpable, a pesar de que el mismo Gobierno reconozca a la inflación como un fenómeno multicausal”, indicó la entidad en un comunicado.

A su vez apuntó hacia el sector supermercadista: “Contrariamente a lo que se afirmó, los incumplimientos mencionados no son responsabilidad de las empresas proveedoras dado que la evidencia indica que los aumentos del sector fueron mayores en el canal comercial que en el precio de salida de fábrica.”

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, recordó que “hace 48 horas estuvimos reunidos y a disposición para atender la preocupación de la secretaría en relación al monitoreo de precios. El camino comprometido era que los supermercados retrotraigan sus listas y que las empresas amplíen con información determinada”.

“Las acusaciones emitidas por el secretario de Comercio Interior no se condicen con el compromiso acordado entre las partes ni con la realidad del sector”, concluyó.

Un consejo: abastecerse en todo lo posible. Estos conflictos siempre los paga el consumidor.

