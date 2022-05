Javier Milei cruzó al nuevo troll, Eduardo Feinmann

Al ser cuestionado por Eduardo Feinmann, Javier Milei sostuvo: "Si usted no usa la movilidad, ese dinero vuelve a la Cámara de Diputados para que los use la casa. Entonces, nosotros usamos esos pasajes. Y ahora cuando viene el sorteo nosotros reintegramos ese dinero. El día en el que nosotros sorteamos la dieta recomponemos ese dinero. Si no hubiera vuelto a la Cámara de Diputados".