Explosivo: Dibu Martínez le respondió a Kylian Mbappé

El delantero firmó una renovación con PSG hasta 2025, con un salario anual de 50 millones de euros netos más una prima de otros 100 millones por la decisión de continuar jugando en Francia.

Además, 'Kiki' participará en cuestiones dirigenciales, ya que ayudará a decidir el director técnico del equipo, y podrá aprobar ventas y fichajes del club, lo que lo convierte básicamente en el dueño del París Saint Germain.

image.png Kylian Mbappé le dio la espalda a la oferta del Real Madrid: seguirá en PSG.

En tal sentido, en una de las muchas entrevistas que le realizaron al jugador en estos últimos días, Mbappé fue consultado acerca del nivel fútbol sudamericano, sabiendo que se aproxima cada vez más la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El futbolista mejor pago del mundo lanzó: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan".

"Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también... pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", agregó.

La frase no cayó bien de este lado del mundo, y con razón. En relación a ello, uno de los primeros en cuestionar las palabras de Kylian Mbappé fue Fabinho, mediocampista brasileño y pilar del Liverpool finalista de la UEFA Champions League ante Real Madrid.

"No es fácil, tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica, tenemos que jugar en sitios como Bolivia, que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que jugar en Uruguay que también es muy difícil, o Chile", aseguró el volante de 28 años y que sería titular en la final de mañana (28/5) ante el 'Merengue'.

También, Sebastián 'el Loco' Abreu salió a responderle a Kylian Mbappé y lo mandó a leer Wikipedia.

¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos mundiales y quince Copas América. Le faltó Wikipedia a (Kylian) Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel ¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos mundiales y quince Copas América. Le faltó Wikipedia a (Kylian) Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel

image.png Sebastián Abreu fue lapidario con Kylian Mbappé.

'Dibu' Martínez no se quedó callado

El portero de la Scaloneta atraviesa el mejor momento de su carrera, con buenas actuaciones en el combinado nacional y en su club, el Aston Villa de Inglaterra.

Al llegar a Bilbao -municipio donde concentra la Selección Argentina previo a los próximos compromisos- Emiliano 'Dibu' Martínez tomó la palabra en exclusiva con Tyc Sports.

"Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica", inició.

"Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos", sentenció Martínez, quien afirmó que "la famosa Scaloneta está cada vez más fuerte".

image.png Dibu Martínez cargó contra Kylian Mbappé por sus declaraciones.

