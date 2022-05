Scaloni opinó de la Reina y Dibu Martínez calienta el duelo

SCALONIPREVIAARGENTINAVSITALIAFOTO4.jpg Lionel Scaloni disparó contra un periodista que lo consultó sobre la Reina de Inglaterra mientras que Emiliano “Dibu” Martínez ya calienta el duelo.

“Claro que sí. Por qué no. Felicitaciones. No sabría qué decir porque esto es fútbol pero… ¿70 años?. La felicito desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó el técnico.