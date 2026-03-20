La FIFA está teniendo mucho trabajo con las denuncias de unos equipos a otros y todo a pocos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estado Unidos, México, y Canadá. En este caso Nigeria fue el que denunció a República del Congo, equipo que lo eliminó en el repechaje continental y que clasificó al repechaje internacional.
OTRO PROBLEMA EN ÁFRICA
Escándalo en las Eliminatorias: Nigeria denuncia a Congo ante la FIFA y busca clasificar por escritorio
Nigeria reclama una irregularidad con 9 jugadores congoleños y recurren al TAS tras el rechazo de la FIFA.
Nigeria denuncia al Congo y FIFA lo rechaza
Últimamente los equipos hacen todo lo posible para cambiar los resultados que se dieron en el campo de juego, como en el caso de Marruecos que fue a pedir la Copa Africana y se la dieron por escritorio. Algo que parece ser moneda común en ese continente, ya que ahora el que “lloró” fue Nigeria.
Las “Águilas Verdes” fueron eliminadas en el último partido de Eliminatorias Africanas por República del Congo por penales, en el repechaje africano, el que le dio al Congo el pasaje al repechaje continental. Pero Nigeria no se quedó con eso, fue a FIFA y denunció al equipo que lo eliminó por una irregularidad.
Resulta que el gobierno del Congo no permite la doble nacionalidad, o sea, si uno tiene nacionalidad congoleña debe renunciar a las otras que tenga. Aparentemente el seleccionado de ese país utilizó 9 jugadores con doble nacionalidad, lo que legalmente le anularía la nacionalidad congoleña y por ende no podría jugar para la selección de ese país.
Viendo las reglas no es descabellado lo que dice Nigeria, pero como FIFA no se mete en cuestiones políticas internas de cada país entonces decidió rechazar la petición de la Federación Nigeriana de Fútbol. Por esta razón Nigeria seguirá insistiendo, ya que considera que según las leyes del Congo esos jugadores no pueden ser elegibles y ahí si viola leyes de FIFA.
Ahora las “Águilas Verdes” recurrirán al TAS para ver si revoca la decisión de FIFA, algo que es muy probable no haga, ya que por más que es el máximo organismo de justicia deportiva en un 90% de las veces no cambia decisiones de otros, y rechaza los reclamos, algo que a uno hace que le surja la pregunta ¿Qué razón de ser tiene la existencia del TAS si actúa siempre igual? Rechazando denuncias.
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