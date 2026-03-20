Escándalo en las Eliminatorias: Nigeria denuncia a Congo ante la FIFA y busca clasificar por escritorio.

Ahora las “Águilas Verdes” recurrirán al TAS para ver si revoca la decisión de FIFA, algo que es muy probable no haga, ya que por más que es el máximo organismo de justicia deportiva en un 90% de las veces no cambia decisiones de otros, y rechaza los reclamos, algo que a uno hace que le surja la pregunta ¿Qué razón de ser tiene la existencia del TAS si actúa siempre igual? Rechazando denuncias.

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