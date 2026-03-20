San Lorenzo vs Deportivo Rincón EN VIVO: Hora, formaciones y dónde ver

Esta noche a partir de las 21:15hs San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por los 32avos de la Copa Argentina, lo que marca el debut del Ciclón en esta competencia. El choque será arbitrado por Álvaro Carranza y se verá por la pantalla de TyC Sports.
Probable formación de Deportivo Rincón
Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.
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