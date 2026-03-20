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San Lorenzo vs Deportivo Rincón EN VIVO: Hora, formaciones y dónde ver

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: AFA.&nbsp;

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: AFA. 

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: AFA.&nbsp;

San Lorenzo se enfrenta a Deportivo Rincón por la Copa Argentina. FOTO: AFA. 

San Lorenzo, en medio de su crísis, se enfrenta a Deportivo Rincón por los 32avos de la Copa Argentina en Quilmes.

20 de marzo de 2026 - 17:59
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EN VIVO

Esta noche a partir de las 21:15hs San Lorenzo se enfrentará a Deportivo Rincón en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por los 32avos de la Copa Argentina, lo que marca el debut del Ciclón en esta competencia. El choque será arbitrado por Álvaro Carranza y se verá por la pantalla de TyC Sports.

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Cómo llegan San Lorenzo y Deportivo Rinón

San Lorenzo está atravesando un momento más que particular ya que viene de ser goleado por 5-2 ante Defensa y Justicia y esto derivó en el despido de Damián Ayude como entrenador. La dirigencia comenzó al búsqueda de un nuevo DT y cuando todos los caminos conducían al regreso de Pablo Guede, esta opción se cayó en las últimas horas

Mientras tanto el que preparó al Ciclón para esta cita fue Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, quien buscó mantener buena parte del equipo que venía jugando con Damián Ayude, aunque existe la posibilidad de que el DT interino coloque en cancha un tridente de ataque con Luciano Vietto, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, lo que sería toda una novedad.

Por su parte Deportivo Rincón, equipo que milita en el Federal A, aún no comenzó a competir de manera oficial por lo que en este aspecto llega en desventaja deportiva. Más allá de esto, el el equipo de Rincón de los Sauces buscará el batacazo ante un grande de la Argentina en una Copa a la que regresa luego de lo que fue última participación en 2018.

Minuto a minuto

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Probable formación de Deportivo Rincón

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

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Probable formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

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TV: Dónde ver San Lorenzo vs Deportivo Rincón

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports

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