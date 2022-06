Gasoil: Estaciones aseguran que "nadie quiere importar"

Según señalaron las estaciones de servicio, ese movimiento brusco pero resolutivo sería sincerar el precio del combustible, que aún con los últimos aumentos se mantiene bajo respecto al dólar y al precio internacional. “Si vos congelas algo, tiene que estar todo congelado en la cadena de valor. Se congela el precio de los combustibles, y la inflación está pronosticada por encima del 60%. No se puede congelar una parte y otra no porque hay un desfase. Todo aumentó, menos el precio del combustible. Entonces si me preguntás si el precio del combustible es el real: no. Por eso nadie quiere importar, porque cuando importan, lo hacen a pérdida. No es que no haya diésel en el mundo… ¡Hay! Pero a precio real. ¿Y quién lo trae? Si lo traigo tengo que perder, por litro, $60. Entonces no lo traigo, que lo traiga la otra compañía, pero nadie lo trae”, apuntó Gabriel Bornoroni, presidente de la FECAC desde Córdoba al sitio Infonegocios.