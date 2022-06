Combustibles: Esperando a Manzur al borde de la parálisis

Y explicó que "un camión precisa entre 35 y 40 litros de gasoil para hacer 100 kilómetros. En algunos lugares nos venden 20 litros y en otros 50. Si una estación de servicio nos da 100 litros, tampoco es solución porque hay que ver hasta qué pueblo podemos llegar y si cuando lleguemos vamos a poder cargar para continuar viaje. Hay camioneros que se quedan dos o tres días en un solo lugar para ver si consiguen, por lo menos 300 litros, para poder hacer una cantidad de kilómetros más o menos importante".

"Esto es una picardía. Es solo un problema nuestro, porque los países vecinos, todos tiene combustible. En Argentina hasta que el gobierno no sincere el precio, no va a haber combustible. Manzur dijo que iba a traer combustible, lo estamos esperando. Ojalá me equivoque, pero ¿traer combustible al país para perder plata? No creo que lo traigan. En los países vecinos, como Chile, Uruguay y Brasil, el litro cuenta entre 1 dólar y 1,12 dólar. Por eso vienen ellos a cargar a nuestro país, porque para ellos es muy barato".

Gasoil.jpg

"Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión", afirmó

El empresario advirtió que si esto sigue así, en 15 días vamos a tener una parálisis importante. "Lo que pasa es que Argentina sigue produciendo gasoil, poco, pero sigue produciendo. El tema es que no alcanza para abastecer al mercado".

"Como estamos ahora, vamos a seguir andando de a poquito. Lo que pasa es que cada vez hacemos menos. Cada vez hacemos menos kilómetros, por lo que nuestros clientes empiezan a perder ventas y nosotros a perder clientes. Ahora estamos tratando de no hacer viajes muy largos para evitar quedarnos parados en la ruta. Viajamos hasta donde tenemos autonomía, para poder volver a la base, porque si no, los choferes tiene que estar tirados en la calle, peleándose con otros choferes para conseguir 10 litros más de gasoil y eso no es vida".

Por último, indicó que lo que no pueden dejar de hacer es proveer a los hospitales con medicamentos y oxígeno. " Eso es lo primero que tenemos que hacer. Con lo demás, bueno, Dios dirá. Pienso que no vamos a llegar a eso, espero que como dijo Manzur, en los próximos días llegue el combustible".

